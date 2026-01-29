No vuelvas a comprar esta planta: se va a llenar tu casa de cucarachas

Las cucarachas y otros insectos suelen ser más activos en verano, pero lo cierto es que pueden aparecer en cualquier época del año. Su presencia no solo resulta desagradable, sino que también puede afectar a la convivencia y la higiene en el hogar. Aunque eliminarlos por completo puede ser complicado, la prevención sí está en nuestras manos.

Hay ciertos elementos en casa que pueden facilitar su aparición, y uno de ellos son algunas plantas. Si eres amante de la naturaleza y te gusta decorar tu hogar con vegetación, debes tener especial cuidado al elegir qué especies incluir. No todas las plantas son inocuas: algunas pueden atraer a las cucarachas y convertirse, sin que lo sepas, en un imán para estos indeseables visitantes.

Por eso, es importante conocer cuáles son esas plantas que deberías evitar a toda costa si no quieres correr el riesgo de una infestación. A continuación, te contamos qué tipo de vegetación podría estar favoreciendo la aparición de insectos en casa y cómo proteger tu espacio sin renunciar a un entorno natural.

La planta que puede llenar de cucarachas tu casa

Habrá llegado el momento de empezar a prepararte para afrontar la época del año en la que más insectos llegarán. El buen tiempo hace que todos salgan a la luz en un intento de disfrutar de esos momentos en los que puedes recibir la llegada de los primeros rayos del sol. En nuestra casa no nos debe hacer masa gracia ver a estos insectos, de hecho, puede generar un pequeño trauma.

Encontrarse cara a cara con una cucaracha sembrará el pánico. Alejarlas de casa es algo que debes hacer lo antes posible, por lo que hay una serie de pasos que son fundamentales para poder conseguirlo de la mejor manera posible. Lo que haces puede afectar de lleno a lo que sucede en tu día a día.

No importa todo lo que limpies, llegan las cucarachas a cualquier lugar del mundo. Esté más o menos limpio, toca estar preparado para afrontar un cambio significativo. Estamos expuestos a unos animales que van por libre y pueden dar más de un dolor de cabeza a todos aquellos que vivan en la casa.

Los expertos recomiendan poner en práctica algunos elementos que pueden acabar siendo lo que marque la diferencia. Evitar las cucarachas pasa por empezar a ver qué es lo que podemos hacer para no convertir nuestra casa en el lugar cómodo que quieren conseguir implementar.

Podrás acabar de una vez por todas con estos animales de la mano de unos sencillos trucos que pueden ser esenciales. Ha llegado el momento de acabar de una vez por todas con las cucarachas y para hacerlo, simplemente debemos estar listos para eliminarlas por completo. Por mucho que te gusten estas plantas, no deben estar en tu casa.

No pongas esta planta en casa bajo ningún concepto

En caso de querer alejar al máximo las cucarachas de tu casa, hay una serie de elementos que no debes poner. Por nada del mundo debes incluir estas plantas en tu hogar o acabarás atrayendo a este molesto insecto de una forma que quizás no esperas y puede ser molesto.

Si te gustan los árboles interiores estarás creando el paraíso perfecto para la llegada de cualquier cucaracha. Habrá llegado el momento de alejarlos de tu día a día, sin duda alguna son unos elementos que decorativamente pueden ser muy bonitos, pero acaban convirtiéndose en un foco de malas sensaciones.

Los árboles cítricos atraen a las cucarachas. Es común tener una casa, un limonero o un elemento que acaba convertido en nuestra peor pesadilla. Este tipo de árboles, son todo un problema si lo que queremos es empezar a descubrir la ausencia total de cucarachas en casa. Por mucho que te gusten, acabarán siendo todo un polo de atracción de unos insectos que pueden ser altamente peligrosos para la salud.

Nunca compras plantas tropicales si no quieres tener la visita inesperada de una cucaracha. Sin duda alguna son las aliadas de este tipo de elementos, desde las orquídeas hasta una típica monstera, pueden ser las que atraigan a las cucarachas, que pueden ser un problema para todos.

Tampoco debes tener en casa plantas en estado de descomposición. Si no han superado esta estación del año, será mejor que las saques de tu casa, además de atraer todo tipo de insectos son especialmente negativas para el Feng Shui. La energía de tu casa puede verse especialmente afectada por tener una planta de este tipo que acumule una serie de energías que no es lo que queremos.

A partir de estas plantas que no debemos incorporar a nuestro día a día, podemos empezar a ver llegar la ausencia de determinados insectos, entre ellos las cucarachas. Podemos empezar a cuidar nuestra decoración y todo lo que rodea a este tipo de plantas o de ambiente natural que queremos incorporar.

En esencia, tener plantas en casa es positivo, siempre y cuando las sepamos elegir bien. De lo contrario, tendremos un serio problema con ellas. Habrá llegado el momento de empezar a replantearse qué plantas debemos o no tener en casa, para conseguir evitar más de una plaga de este tipo que puede ser altamente perjudicial para nuestro bienestar.