Adiós a estas 10 cosas de tu cocina: debes deshacerte de ellas y tirarlas de inmediato

Si sientes que te falta espacio en la cocina porque tienes demasiadas cosas, es el momento de deshacerte de algunas de ellas. ¿Has oído hablar del ruido visual? Es lo que los interioristas definen como todo aquello que resulta desagradable visualmente a nivel estético. Es decir, todo lo que sobrecarga de manera innecesaria un determinado espacio.

Cosas de la cocina que deberías tirar

Las conservas tienen una fecha de caducidad muy amplia, pero esto no significa que vayan a durar para siempre. Revisa bien todas las latas que tengas en la cocina y tira las que estén caducadas.

Otros objetos que deberías tirar a la basura cuanto antes son los utensilios que tengas repetidos y no utilices, como las espátulas. Al final, solo ocupan espacio en los cajones.

Si tienes un cajón lleno de trapos de cocina que están manchados, descoloridos y rotos, ha llegado el momento de deshacerte de ellos. Sustitúyelos por trapos nuevos para disfrutar de una cocina más acogedora y limpia.

Estudios científicos han demostrado que el fregadero de la cocina es el lugar más sucio de la casa, ya que tiene más bacterias que el inodoro. Es fundamental que cambies los estropajos y las bayetas cada dos o tres semanas. Además, dos veces por semana tendrías que desinfectarlos en una mezcla de agua y lejía.

¿Hay ollas y sartenes que no utilizas? Además de ser molesto por el espacio que ocupan, dan sensación de agobio desde que pones un pie en la cocina. Haz una selección de aquellas cacerolas que realmente usas.

Un estante lleno de especias es muy bonito desde el punto de vista decorativo, pero no tiene ningún sentido tener especias que llevan ahí varios años. Es posible que algunas ya no estén tan frescas e incluso hayan perdido su aroma. Haz un repaso a conciencia de todo lo que tienes.

Con lo fácil que se rompen las copas y los vasos, seguro que tienes algunos sin pareja. Procura tener un juego de al menos seis copas y seis vasos iguales.

Las tablas de madera son muy útiles, pero también muy delicadas. Si tienen ralladuras profundas o fisuras en las que se puede acumular comida, ha llegado el momento de decirles adiós.

¿Cuántos tuppers sin tapa tienes en el armario? Lo mejor para almacenar alimentos es cubrirlos para que duren más tiempo y su sabor no se vea alterado, así que deshazte los tuppers que no tengan tapa.

Seguro que no quieres recibir a tus invitados con un mantel lleno de quemaduras, manchas o rasgaduras. Entonces, al igual que con los trapos, deshazte de los manteles manchados.