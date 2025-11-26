Cuándo es el Black Friday 2025 en MediaMarkt: qué día empieza y todos los descuentos

Este 28 de noviembre se celebra el Black Friday 2025, día en el que las tiendas y grandes superficies en España presentarán sus productos de moda, tecnologías u hogar con grandes descuentos. MediaMarkt, como suele ser habitual, es una de las firmas que introduce grandes ofertas durante toda esta semana y hasta el ya tradicional Cyber Monday que se celebrará el próximo 1 de diciembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Black Friday 2025 en MediaMarkt.

El Black Friday se celebra este viernes 28 de noviembre y, con motivo de ello, durante esta semana los ciudadanos ya se pueden aprovechar de grandes ofertas en todo tipo de productos. Según un informe de la OCU, el 78% de los españoles realizará al menos una compra durante estos días de grandes descuentos y la inversión media que planean realizar es de 209 euros. La Organización de Consumidores y Usuarios también recomienda realizar una buena comparativa de precios en distintos comercios para no caer en trampas y estafas durante este ya tradicional en España «viernes negro».

Cuándo empieza el Black Friday 2025 en MediaMarkt

MediaMarkt en este 2025 ha celebrado el Black Friday a lo grande y por ello durante todo el mes de noviembre viene apostando por las ofertas en distintos productos a través de su página web. Este viernes 28 de noviembre será el día en el que más descuentos se publiquen a través de sus canales oficiales en internet y presencialemente en sus establecimientos repartidos por toda España.

«Aunque oficialmente este año el Black Friday es el próximo viernes 28 de noviembre de 2025, en MediaMarkt celebramos las Semanas Black Friday, con ofertas durante todo el mes de noviembre. Apúntate a nuestra newsletter y recibirás toda la información de nuestras ofertas y promociones en exclusiva», informa a través de su página web.

Cuánto dura el Black Friday 2025 en MediaMarkt

MediaMarkt informa en su página web que el Black Friday 2025 durará hasta el próximo domingo 30 de noviembre. Acto seguido, se activarán las ofertas por el ya tradicional en España Cyber Monday, en el que también se publicarán ofertas a través de internet. El Cyber Monday se ideó en Estados Unidos como el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias en el que se publican ofertas sólo a través de internet.

Descuentos en móviles en MediaMarkt

MediaMarkt introducirá descuentos en sus teléfonos móviles con motivo de este Black Friday 2025. Estas son algunas de las ofertas que puedes encontrar durante estos días:

iPhone 17 Pro Max: De 1469 euros a 1439 euros

El iPhone 17 es el producto estrella de Apple para este Black Friday y, a pesar de que la compañía no suele introducir grandes descuentos, en MediaMark lo puedes encontrar con un 2% de descuento.

Samsung Galaxy S25: De 1459 euros a 989 euros

El Samsung Galaxy S25, producto estrella de la firma, también cuenta con un descuento importante del 32% por este Black Friday. También se añade un 5% de descuento por comprar en la APP.

Xiaomi Redmi Note 14: De 249 euros a 149 euros

El Xiaomi Redmi Note 14 será uno de los productos más demandados en este Black Friday por su buena relación calidad-precio. En MediaMarkt lo puedes encontrar con una rebaja del 40% hasta llegar a los 149 euros.

Xiaomi 14T: De 649 euros a 333 euros

El Xiaomi 14T es otro de los teléfonos móviles que está en oferta en este Black Friday con un descuento de hasta un 48% en compra online.

Google Pixel 9a: De 549 euros a 399 euros

Google también anda en la guerra de los smartphones y uno de sus productos más vendidos es el Google Pixel 9a, que en este Black Friday lo puedes encontrar en MediaMarkt por 399 euros.

Black Friday en ordenadores en MediaMarkt

MediaMarkt también introducirá grandes ofertas en este Black Friday 2025 en lo que respecta a los ordenadores, que es uno de sus productos más vendidos. Los mejores descuentos que podrás encontrar son los siguientes.

HP 15-FD1023NS: De 799 euros a 635 euros

Este portátil de la marca HP está en el top ventas de MediaMarkt y por ello en este Black Friday tendrá un descuento del 20% hasta llegar a un precio de 635 euros.

Lenovo Yoga Slim 7: De 1.199 euros a 799 euros

Lenovo es una marca en auge en lo que a ordenadores se refiere y en MediaMarkt podrás encontrar en este Black Friday el Lenovo Yoga Slim 7 por 799 euros.

Apple MacBook Air 2025: De 1.099 euros a 859 euros

El Apple MacBook Air 2025 es uno de los mejores productos del mercado y en este Black Friday lo puedes encontrar con un 21% de descuento hasta llegar a los 859 euros.

Acer Aspire Go 15: De 799 euros a 579 euros

Acer es una marca con una buena relación entre la calidad y el precio en la fabricación de ordenadores. En MediaMarkt puedes encontrar el Acer Aspire Go 15 con un descuento del 27%, llegando el precio hasta los 579 euros.

Samsung Galaxy Tab A9+: De 289 euros a 165 euros

Los amantes de los ordenadores que quieran pasarse a las tablets por las numerosas ventajas que ofrece este producto también podrán encontrar descuentos en este Black Friday. La Samsung Galaxy Tab A9+ está en MediaMarkt por 165 euros, ya que se le ha aplicado un 42% de descuento en este Black Friday.