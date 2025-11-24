Mi Electro te va a enamorar con sus ofertas del Black Friday: hasta el 60% de descuento

Julián es alguien sencillo. Un trabajador que, a sus 45 años de edad, echa su jornada de 8 horas diarias y disfruta con los pequeños placeres del día a día. Curioso por naturaleza, es de ese tipo de personas que busca ofertas sin parar por internet, que investiga a fondo antes de comprar y que sabe que un buen servicio es la clave para evitar problemas a largo plazo. El Black Friday es una época intensa para él, porque hay miles de ofertas en internet y mucho que mirar y comparar para dar con los mejores precios, o al menos lo era hasta que descubrió Mi Electro.

¿Por qué? Porque el Black Friday de Mi Electro viene pisando muy fuerte este año. Tanto, que no solo se lanza a por grandes descuentos, sino que además ha decidido hacer descuentos equivalentes al IVA de gran parte de su catálogo para que ahorres mucho más. Una doble promoción con la que vas a encontrar unos precios que acabarán convirtiéndote en fan de Mi Electro.

Descubre las ofertas del Black Friday de Mi Electro

Y no es para menos. Mi Electro no solo trae descuentazos y la campaña sin IVA por el Black Friday, también mantiene su compromiso con propuestas únicas para todos sus clientes:

Asesoramiento experto en cualquier categoría de producto.

en cualquier categoría de producto. Envíos en 24 horas .

. Instalación profesional de tus nuevos electrodomésticos.

de tus nuevos electrodomésticos. Atención personalizada con un trato muy cercano, tanto en tienda online como en sus más de 500 tiendas.

Si eres como Julián, no te compliques este año y ponte las cosas más fáciles. En lugar de perder horas y horas buceando entre ofertas, comparando precios y leyendo valoraciones, lánzate a por el Black Friday de Mi Electro. No solo comprarás más barato, también comprarás más fácil gracias a su genial atención y al asesoramiento que brindan.

¿Quieres ver algunas de las ofertas que hay en esta promoción? Pues echa un vistazo a continuación, porque te van a sorprender, y eso que son solo parte de una de las muchas promociones de Mi Electro.

Las ofertas imprescindibles del Black Friday de Mi Electro

¿Qué es un Black Friday sin ofertas? Si buscas renovar tus electrodomésticos o simplemente darte un pequeño capricho, esta selección que te traemos del folleto de Mi Electro te va a enamorar por calidades, por prestaciones y, por supuesto, por precios.

El frigorífico que toda cocina necesita. Este modelo Combi de la marca Hisense tiene una altura de 202 centímetros, con puerta reversible y espacio de sobra para albergar hasta 336 litros repartidos entre su parte de frío y su congelador. Además, tiene la tecnología Multi Air Flow, con la que mueve el frío en su interior de forma uniforme para que todo esté igual de fresco.

Evita el hielo con su sistema No Frost y está pensado para colocarse junto a la pared, ya que su puerta tiene un sistema de apertura de 90º con el que no se chocará con ella. Congela rápido, tiene botellero para tus bebidas y, lo mejor de todo, un descuento de casi 200€ con el Black Friday de Mi Electro.

Cómpralo por ( 856 € ) 698,35€ en Mi Electro

Si quieres un buen café en cápsulas, la cafetera Dolce Gusto Krups Piccolo XS te va a encantar. Es tan pequeña que cabe en cualquier cocina, pero prepara unos cafés dignos del mejor de los profesionales, con una espuma densa y una cremosidad que te harán repetir gracias a su sistema de presión de 15 bares. Además, es tan fácil de usar como colocar una cápsula y bajar una palanca. Así de sencillo.

Con ella puedes hacer espressos, lungos, cappuccinos, lattes, macchiatos, chocolates calientes, tés, infusiones y hasta bebidas frías. Puede hacer de todo, tiene un diseño de lo más modereno y además está rebajada a menos de 30€ si compras 6 cajas de cápsulas de café. ¡A por ella!

Cómprala por ( 80 € ) 29€ en Mi Electro

Con la LG OLED evo de 83″ ya no querrás ir al cine, porque lo tendrás en casa. Esta smart TV con resolución 4K mejora la calidad tanto del sonido como de la imagen con su IA integrada, y además es perfecta para jugar a videojuegos gracias a su casi nulo retardo y la tecnología VRR que posee.

Es compatible con todas las apps de streaming que puedas imaginar, ofrece una imagen un 50% más brillante con tonos negros de verdad y colores mucho más vivos, y lo mejor de todo es que te la puedes llevar por 1.120€ menos en Mi Electro por el Black Friday.

Cómprala por ( 3.115€ ) 1.995,87€ en Mi Electro

Si necesitas algo parecido a un portátil para cuando estás fuera de casa, pero no quieres que sea tan aparatoso, una tablet puede ser justo lo que necesitas. La Lenovo Tab 4 además te va a convencer gracias a su procesador de 8 núcleos, su cristalina pantalla de 10,1″ y su acabado metálico. Es ligera, es potente y es sorprendentemente resistente y duradera.

Su batería aguanta un día entero de uso, y sus 128 GB de memoria te dan espacio de sobra para almacenar fotos y vídeos. Una herramienta perfecta para hacer labores de ofimática o incluso para entretenerte viendo series o películas, y solo por 119€ gracias al Black Friday de Mi Electro.

Cómprala por ( 199 € ) 119€ en Mi Electro

Es cierto que, cuando llega el Black Friday, todos pensamos en lo mismo: aprovechar las mejores ofertas que hay para comprar con los precios más bajos posibles. Sin embargo, con el Black Friday de Mi Electro la experiencia va un paso más allá.

Esta cadena te lo pone fácil para hacer compras más baratas, sí; pero también con más cabeza. Su equipo, su folleto y sus tiendas tanto online como presenciales te brindan una experiencia completa, cercana y transparente. Una tan positiva que, cuando la pruebas una vez, ya no buscarás más.

Cada consejo, cada oferta, cada euro rebajado. Todo en Mi Electro durante el Black Friday hace que, poco a poco, te vayas convirtiendo más en fan de lo que ofrecen. Al final, descubrirás que el Julián que llevas dentro tenía razón.

