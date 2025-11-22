Cuándo es el Black Friday 2025 en PC Componentes: todas las fechas

Queda menos de una semana, por lo que la campaña del Black Friday ya está en marcha y, un año más, PC Componentes vuelve a adelantarse al calendario oficial. Aunque el día clave será el próximo viernes 28 de noviembre, la compañía lleva varios días ofreciendo buenos descuentos y preparando una de las campañas más extensas del mes. Se nota que el consumidor ha cambiado su manera de comprar: ya no se espera al último minuto y se prefieren los periodos largos, sin las prisas de un sólo día o de un fin de semana, para hacerse con un producto.

La fecha oficial se mantiene, pero la realidad es otra. En PC Componentes las promociones arrancaron a principios de noviembre y se van a estar renovando prácticamente hasta finales de mes e incluso más teniendo en cuenta que el 1 de diciembre es el Cyber Monday. Esta estrategia permite comparar precios con más calma, revisar categorías muy distintas y evitar la saturación de ese viernes en el que todo el mundo compra a la vez. Además, la firma ha reactivado las devoluciones ampliadas hasta mediados de enero, un movimiento que cada vez pesa más en la decisión de compra. Este planteamiento más prolongado responde a una tendencia clara: se compra antes, se compra con más previsión y se intenta aprovechar el mes completo para encontrar el mejor precio posible. Y aunque el día 28 seguirá siendo la fecha más señalada del Black Friday, buena parte de las rebajas importantes ya están disponibles.

Las fechas clave del Black Friday 2025 en PC Componentes

El calendario de la compañía es sencillo de seguir este año. El Black Friday oficial llega el día 28, pero PC Componentes apostó por abrir su campaña desde los primeros días de noviembre y mantenerla activa hasta el domingo 30. Ese margen permite que las compras se repartan en el tiempo y que el consumidor tenga varios tramos de ofertas, muchos de ellos enfocados a categorías concretas.

A lo largo de estas semanas, la compañía va liberando rondas de descuentos por etapas. Primero informática, después componentes, más tarde móviles, televisores, gaming, etc…Cada bloque llega acompañado de promociones específicas con descuentos a partir del 18% hasta más del 50% y que se mantienen activas durante varios días o hasta agotar unidades.

Cuáles son los productos en oferta

PC Componentes vuelve a centrar su campaña en su especialidad: la tecnología. En portátiles hay modelos de trabajo, estudio y gaming, con descuentos en equipos equipados con gráficas RTX 5060 y procesadores Intel Core i7 o AMD Ryzen 7. Lo mismo ocurre con los ordenadores de sobremesa, con configuraciones de alto rendimiento y propuestas para usuarios más avanzados.

En monitores y gráficas, la campaña destaca modelos QHD 180Hz, pantallas Fast IPS y tiempos de respuesta de medio milisegundo, además de tarjetas como las AMD Radeon RX 9060 XT. No faltan los componentes para quienes quieran actualizar su PC: SSD NVMe PCIe 5.0, memorias DDR5, fuentes de alimentación, cajas y procesadores de última generación.

El apartado de móviles es otro de los ejes de la campaña: el Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, Apple iPhone y modelos de Realme y otras marcas. Desde gamas económicas hasta los dispositivos más avanzados del año. A eso se suman las tablets, incluidos los nuevos iPad o modelos Android para ocio, estudio o dibujo.

Electrónica para el hogar y smart home, también con descuento

Además de informática y móviles, PC Componentes pone el foco en televisores 4K, OLED y QLED, barras de sonido, proyectores y equipos de audio de marcas como Bose, JBL o Apple. También hay descuentos en robots aspiradores con navegación inteligente, aspiradoras potentes, freidoras sin aceite y electrodomésticos de gran formato como lavadoras o frigoríficos.

La parte de smart home y movilidad urbana también está presente con ofertas en smartwatches, pulseras de actividad, patinetes eléctricos y dispositivos de domótica que se integran fácilmente en cualquier vivienda.

Las marcas que protagonizarán la campaña

Este año, la lista de marcas con descuento será especialmente amplia. Entre ellas destacan Apple, Samsung, Xiaomi, ASUS, MSI, Lenovo, HP, Logitech, Razer, Sony, Nintendo, LG, JBL, Roborock, Dreame, Philips o Braun. La compañía señala que muchos de los productos aparecerán marcados como precio mínimo histórico, uno de los reclamos habituales en estas fechas.

Ventajas y condiciones especiales del Black Friday en PC Componentes

PC Componentes mantiene varias condiciones que suelen pesar en la decisión de compra. Los envíos son gratuitos a partir de 50 euros, con entregas de entre 24 y 48 horas en península. También se puede recoger el pedido en las tiendas físicas sin coste adicional. La garantía de solución en 24 horas se mantiene activa y las devoluciones están ampliadas hasta mediados de enero. A esto se suman algunos consejos prácticos de la compañía: guardar productos en favoritos, suscribirse a la newsletter para recibir las promociones anticipadas y seguir las redes sociales, donde suelen publicarse ofertas muy concretas y de duración limitada a lo largo de esta semana y hasta el Cyber Monday del 1 de diciembre.