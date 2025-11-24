Black Friday 2025 en Inditex: cuándo empieza y hasta cuándo duran los descuentos

Cuando estamos a apenas cuatro días para que se celebre el Black Friday, son muchas las ganas de que Inditex desvele cuáles son las prendas y productos de sus marcas que van a tener descuento. Qué duda cabe que el imperio creado por Amancio Ortega es el gran protagonista de este evento cada año, de modo que resulta importante conocer bien cuáles son las marcas que van a tener los mejores descuentos y también en qué momento exacto arrancará el Black Friday de Inditex.

Las principales marcas y tiendas llevan días aplicando algunos descuentos en los días e incluso semana previos al Black Friday, pero en el caso de Inditex, podemos decir que es de las que más respetan esta celebración si bien no se ve ni un solo descuento hasta que llega el propio viernes negro. Es decir, que no será hasta este próximo 28 de noviembre cuando por fin podamos entrar por ejemplo, en una tienda de Zara o de Bershka para comprar parte de su colección actual con descuentos que en algunos casos puede que supere el 40% de descuento o más. Pero también debemos estar atentos a las aplicaciones y páginas web de cada una de las marcas de Inditex, porque ahí sí que el Black Friday se adelanta aunque sea sólo unas horas. Veamos entonces a continuación, todas las fechas, horarios, tiendas que participan y cómo es en definitiva, el Black Friday de Inditex.

¿Cuándo es el Black Friday 2025 en Inditex?

Como ya hemos avanzado, el Black Friday de este año se celebra el viernes 28 de noviembre, pero Inditex no esperará a ese día para activar sus descuentos. La compañía adelanta las ofertas y comenzará a rebajar sus productos el jueves 27 de noviembre, tanto en app como en web, aunque con horarios distintos según la marca y el canal de compra. En las tiendas físicas en cambio sí que se respeta la tradición como tal y todo se producirá a partir del 28 de noviembre y durante este próximo fin de semana.

Pero volviendo a los horarios de app y web, en la aplicación móvil, los descuentos se activarán a las 19:00 horas (hora peninsular española) en todas las marcas del grupo, excepto Zara y Zara Home, que arrancarán a las 20:00 horas. Y en el caso de la página web, deberemos esperar un poco más ya que comenzarán una hora más tarde. Es decir, que en Zara y Zara home empezará a las 21:00 horas, mientras que el resto de marcas lo activarán a partir de las 20:00 horas.

Las tiendas físicas esperarán a que llegue el viernes y abrirán en sus horarios habituales ya con todo preparado para que vayamos a hacer nuestras compras. Esta escalera de horarios confirma la estrategia habitual del grupo: dar prioridad primero a la app, después a la web y, por último, a las tiendas presenciales.

¿Qué tiendas de Inditex tienen Black Friday en 2025?

El Black Friday 2025 de Inditex abarcará todas las marcas del grupo. Aunque cada una mantiene su estilo y su tipo de producto, todas participarán con descuentos propios en sus diferentes líneas.

Las marcas que incluirán rebajas son:

Zara

Zara Home

Bershka

Pull & Bear

Stradivarius

Massimo Dutti

Lefties

Oysho

Esto significa que tanto moda de calle como básicos, accesorios, hogar, ropa deportiva, lencería o colecciones premium tendrán algún tipo de descuento. Como ocurre siempre, la oferta exacta puede variar según la categoría o el producto concreto, pero todas las marcas estarán dentro del evento.

Además, la estrategia del grupo vuelve a reforzar el uso de la app, que no sólo abre antes sino que normalmente ofrece una experiencia más rápida y directa. En los últimos años se ha convertido en la vía preferida para quienes buscan tallas concretas o piezas muy demandadas, ya que el acceso anticipado marca la diferencia.

Así es el Black Friday de Inditex

El funcionamiento del Black Friday en Inditex mantiene el patrón de años anteriores: adelanto digital, prioridad en la app, horarios escalonados y la apertura final en tiendas físicas. Esta estructura permite que los consumidores puedan comprar sin tener que esperar a que abra un establecimiento y reduce la saturación en las primeras horas de la mañana.

La dinámica suele ser similar en todas las marcas: una selección amplia de artículos rebajados, descuentos que no suelen aplicarse a toda la colección pero que en muchos casos superan el 40%, y especial protagonismo de prendas de temporada. En Zara y Zara Home, por ejemplo, es habitual que las rebajas incluyan tanto productos destacados como básicos que funcionan durante todo el año. En marcas como Bershka o Pull & Bear, el foco suele estar en las tendencias más recientes, mientras que Massimo Dutti acostumbra a incluir descuentos más discretos, pero igualmente interesantes para quienes buscan piezas duraderas.

El Black Friday se prolongará, como cada año, más allá del viernes. Aunque la fecha oficial es el 28 de noviembre, muchas marcas mantienen los descuentos durante el fin de semana y los enlazan con el Cyber Monday, que este año cae el lunes 1 de diciembre. Esto hace que, en la práctica, los consumidores dispongan de varios días para aprovechar las rebajas tanto online como en tienda.