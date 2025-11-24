Los productos Dyson más buscados, ahora con hasta 350 euros de descuento ¡solo durante el Black Friday!

¿A quién no le gustaría tener en casa la última tecnología del mercado o utilizar los dispositivos de belleza de los que todo el mundo habla? Dyson es una de las marcas que más ha evolucionado en los últimos años, referente en innovación y diseño y que ha ‘colado’ buena parte de sus dispositivos en las listas de los más vendidos. Si has oído hablar de la famosa Dyson Airwrap para una melena preciosa o de la Dyson V15 Detect para limpiar tu casa, tienes que saber que ya ha llegado el Black Friday 2025 a Dyson con descuentos de hasta 350€ en la última tecnología y, por supuesto, también en sus bestsellers. Y lo mejor es que si aplicas el código NEWBF25 puedes conseguir un 4% de descuento en compras inferiores a 500€ y un 8% de descuento en compras superiores a 500€ .

Cuidado del suelo, del cabello, del aire, pequeños electrodomésticos que te hacen la rutina más fácil… El Black Friday 2025 de Dyson es justo lo que necesitas para llevarte a casa la mejor tecnología a precios que no esperas. Incluso para adelantar las compras navideñas y ahorrar. Además, con envíos gratis, devoluciones ampliadas hasta el 31 de enero y pagos cómodos y flexibles hasta en 10 meses. ¿Quieres todos los trucos para sacarle partido a sus ofertas? ¡Sigue leyendo!

Descubre todas las ofertas del Black Friday de Dyson

Aspiradoras sin cable para un hogar inteligente

Solo tienes que buscar las mejores aspiradoras sin cable de 2025 para encontrar varios modelos de Dyson. Es más, tienen opciones con la última tecnología y una potencia brutal que se adapta a la perfección a las necesidades de todos los hogares. Estas son algunas de las mejores ofertas Dyson en aspiradoras durante el Black Friday, ¿con cuál te quedas?

Aspiradora sin cable estrella y top ventas de Dyson.

Motor digital Hyperdymium que alcanza 125.000 rpm para una succión constante.

Sistema de filtración HEPA que sella el 99,97% de las partículas microscópicas y expulsa aire más limpio.

Descuento: 200€ durante el Black Friday 2025 , por tiempo limitado.

, por tiempo limitado. Recuerda aplicar el código NEWBF25 y consigue un 8% de descuento extra.

Comprar en Dyson por ( 799 € ) 579 €

Aspiradora fregona que limpia en seco y húmedo.

Limpia y friega suelos duros con el rodillo húmedo Dyson Nautik y cepillo Fluffy Optic para detectar polvo invisible.

Incluye un minicepillo antienredos para pelo de mascotas.

Descuento: 150€ en el Dyson Black Friday .

. Aplica el código NEWBF25 y consigue un 8% de descuento extra.

Compra en Dyson por ( 949 € ) 699 €

El aspirador sin cable Dyson más ligero y potente .

. 150 vatios de succión sin pérdida de potencia, captura el 99,99% de partículas microscópicas y sensor de detección de polvo.

Hasta 60 minutos de autonomía y opción de baterías intercambiables.

Descuento: 200€ solo durante el Black Friday 2025 .

. Recuerda aplicar el código NEWBF25 y consigue un 4% de descuento extra.

Comprar en Dyson por ( 699 € ) 479 €

Fregona eléctrica Dyson con sistema de doble rodillo.

Puede con suciedad seca y húmeda en una sola pasada, y no deja líneas de suciedad.

26 puntos de hidratación para acabar con las manchas y respetar cada tipo de superficie.

Descuento: 350€ solo durante el Black Friday de Dyson .

. Aplica el código NEWBF25 y consigue un 4% de descuento extra.

Comprar en Dyson por ( 699 € ) 349 €

Cuidado del cabello y belleza premium

Dyson tiene muy buena fama también en el cuidado del cabello y en la belleza premium. Por eso, sus moldeadores de pelo, secadores y planchas están por todas partes (y con razón). Si ha llegado el momento de darte un capricho o crees que es el regalo perfecto para una persona especial esta Navidad, aprovecha estos descuentazos.

El moldeador multifunción más popular y demandado de Dyson (y del mercado).

Todo en uno que sirve para desenredar, moldear, secar, alisar o dar volumen. Infinitas posibilidades con un mismo dispositivo.

El primer moldeador Dyson con tecnología inalámbrica Bluetooth para un uso más sencillo.

con tecnología inalámbrica Bluetooth para un uso más sencillo. Descuento: 100€ solo este Black Friday .

. Recuerda aplicar el código NEWBF25 y consigue un 4% de descuento extra.

Comprar en Dyson por ( 549 € ) 449 €

Secador de pelo que protege y realza el brillo natural.

Su red de sensores Nural ajusta el flujo de aire y la temperatura.

Secado rápido e inteligente, sin daños por calor.

Descuento: 100€ menos en el Black Friday Dyson .

. Aplica el código NEWBF25 y consigue un 4% de descuento extra.

Comprar en Dyson por ( 499 € ) 349 €

Plancha de pelo innovadora Dyson que pasa de pelo mojado a seco.

Funciona con un flujo de aire dirigido que alisa y peina cabello sin necesidad de tener placas calientes.

Acabado liso natural en minutos para ahorrar tiempo en tu rutina.

Descuento: 100€ de ahorro solo por tiempo limitado.

Recuerda aplicar el código NEWBF25 y consigue un 4% de descuento extra.

Comprar en Dyson por ( 499 € ) 349 €

Si has fichado alguna aspiradora sin cable, fregona eléctrica o quieres darte un capricho con lo mejor del cuidado personal, tienes que aprovechar las ofertas del Black Friday 2025 de Dyson. Sus bestselleres y nuevos lanzamientos ahora tienen hasta 350€ de descuento, es el momento de darte un capricho para tener en casa la tecnología que te va a hacer la vida más fácil. ¡Solo por tiempo limitado!

