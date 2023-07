El candidato del PP por Baleares al Congreso, José Vicente Marí Bosó, se expresa así a los ciudadanos al llegar a la recta final de la campaña electoral: «Hemos recorrido las plazas, las calles, los pueblos de Mallorca de Menorca de Ibiza y Formentera explicando la necesidad de cambio en nuestro país, explicando que el 23 de julio es el momento del cambio en España como fue ya el momento del cambio en nuestras Islas el pasado 28 de mayo de la mano de Marga Prohens».

Y añade el candidato del PP: «Hemos explicado que queremos el cambio y hemos encontrado en las calles que las gentes de estas Islas también quieren cambio, una gran mayoría también quieren cambio porque una gran mayoría opina que la sanidad en las Islas Baleares no funciona y hay que cambiar y se necesita la acción del Estado para cambiar en materia de sanidad».

Para Marí Bosó «es preciso que lleguen más fondos a través del sistema de financiación porque mucha gente con la que hemos hablado opina que hay que garantizar el derecho a la vivienda a un precio asequible y tras ocho años de políticas equivocadas de Armengol y cinco años de políticas equivocadas en el Gobierno de nación de Pedro Sánchez hoy los ciudadanos de las Islas Baleares no ven reconocido ese derecho que la Constitución protege. Hay que cambiar y lo que nos hemos encontrado en las calles de las Islas es mucha gente que tiene la ilusión del cambio, la ilusión también de que el Estado preste los servicios públicos en Baleares con dignidad».

Para conseguir todo esto, Marí Bosó dice que «hay que destinar recursos y hay que destinar personal, por eso nos piden y nosotros haremos a partir del 23 de julio la actualización del plus de insularidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pero también al resto de personas al servicio del Sector Público del Estado en nuestras Islas para que se pueda prestar sus servicios dignamente».

«A nosotros nos interesa un Estado fuerte en Baleares, a nosotros nos interesa que los servicios públicos que presta el Estado se presten correctamente en Baleares por eso la mejor manera es que los funcionarios, el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado vea retribuido su trabajo correctamente y también hay que hacer más inversión pública del Estado en nuestras Islas y hacer las inversiones que tocan en el segundo cable eléctrico para que en Menorca no se vuelvan a quedar oscuras, no volvamos a tener la vergüenza de que se quedan oscuras también los convenios de carreteras porque con Sánchez y Armengol nos han birlado la inversión pública», prosigue el candidato del PP.

«En definitiva hemos notado la ilusión y las ganas de cambio en nuestro país y ahora de lo que se trata es de que el domingo el 23 de julio acudamos masivamente a votar. Acudamos masivamente a votar para dar una mayoría amplia Alberto Núñez Feijóo y acudamos masivamente a votar para que la mayoría amplia sea una mayoría también suficiente para que no tengamos intermediarios para que no tengamos que depender de populismos ni izquierdas ni de derechas para no tener que depender tampoco y de independentistas ni de ni de partidos del entorno terrorista como ha hecho Sánchez», concluye José Vicente Marí Bosó.