Formentera recibe 42 inmigrantes ilegales a bordo de dos pateras en tan sólo 12 horas

La oleada de pateras repletas de inmigrantes ilegales en Baleares continúa y no da señales de que vaya a parar. En las últimas 12 horas, la isla de Formentera ha recibido un total de 42 subsaharianos y magrebís a bordo de dos cayucos.

La primera patera en llegar a la menor de las Pitiusas lo hizo a las 15:45 horas de este pasado domingo. La Guardia Civil y la Policía Local de Formentera interceptaron en tierra a 18 inmigrantes de origen magrebí en la zona de Es Pujols, según ha informado Delegación de Gobierno en Baleares a los medios.

La segunda embarcación en llegar lo ha hecho a las 03:10 horas de esta madrugada de lunes. Guardia Civil y Policía Local de Formentera también han intervenido para interceptar a 24 personas, todas ellas de origen subsahariano salvo dos asiáticos, en línea de costa en la zona de Es Cupinar.

Baleares pide entrar en contingencia migratoria

Hay que recordar que el Govern balear que preside Marga Prohens (PP) pedirá entrar en situación de contingencia migratoria, que permitiría «hacer actuaciones más rápidas y que el Estado asuma la responsabilidad de la contingencia como actuaciones de origen desde Argelia para que no haya salidas o activar Frontex».

La petición la trasladarán al Gobierno de España tan pronto como se publique el decreto que regula el reparto de menores no acompañados (menas) procedentes de las Islas Canarias a las Comunidades Autónomas.

«Nos da igual si las cifras nos llegan o no nos llegan. Tenemos una situación un poco diferente a otras comunidades autónomas, porque tenemos una ruta de llegada. Las cifras no son comparables a las de Canarias, pero si seguimos así tal vez lo serán. Pediremos entrar en contingencia migratoria, porque no sabemos si en tres días llegarán 100 menores más», explicó el Ejecutivo autonómico.