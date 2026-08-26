Un empresario denuncia la incompetencia de la alcaldesa de Llucmajor ante la crisis de las basuras en el pueblo: «Gobiernan cuatro monos con pistolas»

El malestar por la gestión de los servicios públicos y la limpieza en el municipio de Llucmajor ha alcanzado un nuevo punto de inflexión tras las contundentes declaraciones del empresario Bruno da Silva. En una extensa entrevista con OKBALEARES, Da Silva ha estallado contra la gestión de la corporación local, calificando la situación de «absoluta incompetencia» y señalando de forma directa la inacción del equipo de gobierno municipal ante la acumulación sistemática de basuras y desperdicios en las calles del núcleo urbano y de las urbanizaciones.

Según relata el empresario, los problemas en la recogida de residuos se dispararon tras la finalización del contrato de la anterior concesionaria. A partir de ese momento, según su testimonio, la acumulación de basura se volvió insostenible en diversas áreas del municipio, incluidas urbanizaciones y zonas residenciales de alto valor adquisitivo donde residen personas con viviendas de importante patrimonio. «Un amigo mío sale y se encuentra con una montaña de basura en su casa… No se les olvida cobrarme la basura, pero se les olvida recogerla», denuncia Da Silva, haciendo hincapié en la indignación ciudadana y el creciente malestar de los vecinos.

Ante este panorama, Da Silva decidió involucrarse personalmente para intentar aportar una solución técnica y operativa. Llegó a reunirse formalmente con la alcaldesa, Xisca Lascolas, el jefe de la brigada municipal, Sebastián Puig, y otros responsables locales. Sin embargo, la experiencia de negociación e interlocución posterior se convirtió, en sus propias palabras, en un «partido de tenis» marcado por la evasión de responsabilidades. «Le preguntas a Xisca y te dice ve a hablar con Sebastián, y cuando estás con Sebastián, te dice ve a hablar con Xisca. Solución: ninguna», recrimina el empresario.

La crítica de Da Silva no solo abarca la falta de respuestas técnicas, sino la incapacidad organizativa del Ayuntamiento para dirigir la administración pública. «¿Te parece normal que personas así no estén capacitadas? En una empresa privada durarían dos días. Esto es un municipio gobernado por cuatro monos con pistolas», asevera con contundencia.

En contraste con la gestión del Ayuntamiento de Llucmajor, Bruno da Silva ha querido desmarcar su crítica a la política general y destacar de forma explícita su respaldo al trabajo de otros dirigentes políticos del Partido Popular. En concreto, elogia la labor desarrollada en el Ayuntamiento de Palma por su alcalde, Jaime Martínez, así como el liderazgo de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens. «El PP de Palma para mí es impoluto. Impoluto el alcalde e impoluta la gestión de Marga Prohens… Ves este equipo y para mí tiene una credibilidad top. Menudo flaco favor le hace esta gente [el gobierno municipal de Llucmajor]», concluye.

Asimismo, Bruno da Silva ha querido poner en valor la figura de Alexandro Gaffar, regidor de Llibertat Llucmajor, señalando que «ha sido el único político del municipio que realmente se ha interesado, preocupado y volcado en intentar hacer las cosas bien y buscar soluciones efectivas ante la grave crisis de la basura en Llucmajor. Es justo que lo diga, porque es la verdad».