La tensión entre ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ se dispara: primer gol del curso de Pablo Motos a Broncano

El curso ha arrancado en televisión con la tensión más disparada que nunca entre El Hormiguero (Antena 3) y La Revuelta (TVE) y, por ende, entre sus dos protagonistas, Pablo Motos y David Broncano. Los presentadores han recurrido para el estreno de temporada a personajes que, a priori, les daban seguridad a la hora del rédito en datos de audiencia, pero el ganador sólo ha sido uno, el que ha salido victorioso absolutamente en todos los enfrentamientos. Y ese no es otro que el jefe de Trancas y Barrancas.

Así, después de veteranos como Bertín Osborne -que sólo se ausentó en una de las temporadas-, los invitados que han pasado por el plató de El Hormiguero esta semana han sido personajes que han generado gran expectación por contar con un relato esperado. Es el caso, por ejemplo, de Mar Flores. Aunque el mundo del corazón la ha mantenido en las portadas de las revistas siempre, la modelo ha permanecido en silencio durante 36 años. Mar Flores se sinceró con Pablo Motos sobre cómo le afectó el trato de la prensa en los 90 y la dureza del foco mediático. Nacho Cano y Yurena completaron el elenco de la semana junto a personajes de la cadena como los coaches de La Voz.

Por su parte, David Broncano ha recibido a protagonistas de la cartelera como Alejandro Amenábar o dos periodistas que dieron que hablar, Pepa Bueno y Mariló Montero. La última protagonizó un extenso debate con el público tras criticar que «ya no se puede hablar de nada», e hizo especial hincapié en el trato de la información que hace RTVE.

Con este reparto de estrellas, David Broncano ha mantenido el pulso a Pablo Motos con un marcador de audiencias bastante igualado, pero el que ha ganado el partido todos los días ha sido El Hormiguero, que ha superado siempre el 14% de cuota. Por tanto, también ha sido el triunfador con la media semanal.

La complicidad de Mar Flores fue la que le dio el mejor día a Pablo Motos, con 1,9 millones de espectadores y un 17,1% de cuota de pantalla, mientras que en TVE fueron Álvaro Morte y Kiti Manver los más vistos, con 1,8 millones de espectadores y un 16,1% de share.

Audiencias

El Hormiguero

Lunes: 1,9 millones y 17,2%

Martes: 1,9 millones y 16,5%

Miércoles: 1,7 millones y 16%

Jueves: 1,67 millones y 14,7%

La Revuelta

Lunes: 1,8 millones y 16,1%

Martes: 1,7 millones y 15,1%

Miércoles: 1,6 millones y 14,8%

Jueves: 1,63 millones y 14,4%

Media semanal

El Hormiguero: 16,1% de share y 1.828.000 espectadores

La Revuelta: 15,1% y 1.714.000 espectadores

El Hormiguero ha sido, junto a Pasapalabra y la edición de Noticias de Sandra Golpe, las emisiones más vistas de la televisión.