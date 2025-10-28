¿Quién va ésta semana a ‘La Revuelta’? Los invitados del 27 al 30 de octubre

David Broncano ha vuelto a cambiar de estrategia para competir contra Pablo Motos y ha anunciado los invitados que irán esta semana, del 27 al 30 de octubre, a La Revuelta de TVE. Es cierto que el humorista, históricamente, se ha caracterizado por no decir quién iba a visitar el espacio hasta el mismo día, algo que sí hacen en El Hormiguero, pero últimamente Broncano ha cambiado de táctica para ver si mejoran las audiencias. El lunes acudió al teatro de Gran Vía Jorge de Frutos, actual jugador del Rayo Vallecano. Este martes lo hará la actriz Najwa Nimri, quien presenta la segunda temporada de la serie Respira, que se estrena en Netflix este viernes 31 de octubre. El miércoles será el turno de todo un clásico de la música española, Manolo García, quien presentará su nuevo disco. El jueves, una sorpresa, Paz Padilla. Será la primera vez que la actriz, que estrena nueva película, será entrevistada por Broncano.

Lunes 27: Jorge de Frutos

El lunes 27 de octubre, David Broncano recibió a Jorge de Frutos, actual jugador del Rayo Vallecano. Durante su paso por La Revuelta, el futbolista se sinceró con David Broncano respecto a cómo le está yendo la temporada en este club, así como su paso por La Roja.

El invitado no dudó en dar a conocer la novatada a la que tuvo hacer frente cuando fue convocado, por primera vez, con la Selección Española de Fútbol. «He estado en dos convocatorias. En la primera te hacen cantar, lo típico», comenzó diciendo, y añadió: «Lo que quieran. Yo canté Como Camarón, de Estopa. Ya la canté una vez en el Levante y fue un desastre, pero esta vez salió un poco mejor».

Además, el futbolista compartió muchos más detalles sobre este curioso ritual que hacen en La Roja a los recién llegados: «Te suben en medio a una silla y cantar a capella. Sin música y sin nada. Vas cantando, les pides palmas… Carvajal decía suave, que le dé más vergüenza todavía».

David Broncano le hizo las preguntas clásicas a su invitado. Recordemos que la primera de ellas corresponde a dinero en el banco, mientras que la segunda se refiere a relaciones sexuales mantenidas en los últimos 30 días. Fue entonces cuando recordó que, en la plantilla del Rayo Vallecano, es uno de los futbolistas con mayor valor en el mercado. Aun así, quiso hacer hincapié en algo: «Una cosa es el valor de mercado y otra lo que me pagan, que es bastante menos», aseguró.

Martes 28: Najwa Nimri

Najwa Nimri es un clásico del programa, tanto en su etapa en Movistar Plus+ como ahora en TVE. La actriz, de hecho, le ha confesado a Broncano en alguna ocasión que está «vetada» en El Hormiguero.

Nimri presentará la segunda temporada de la serie Respira, que se estrena en Netflix este viernes 31 de octubre.

Miércoles 29: Manolo García

El miércoles 28 de octubre acudirá al teatro Gran vía a hablar con Broncano todo un icono de la música en nuestro país. Manolo García promocionará su nuevo disco, titulado Drapaires Poligoneros, que saldrá a la venta este mismo viernes.

Jueves 29: Paz Padilla

Una de las figuras más populares de nuestro país y que no ha pisado nunca el plató de La Revuelta. La actriz y presentadora estrena nueva película y será entrevistada por primera vez por Broncano. ¿Le preguntará sobre su época en Sálvame?