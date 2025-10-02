Antonio Orozco descoloca a David Broncano con una confesión: «Muy preocupante»
No se lo esperaba
El pasado miércoles 1 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Lali Espósito tan solo un día antes, llegó el momento de recibir a Antonio Orozco en el Teatro Príncipe Gran Vía. El artista catalán se pasó por el programa para presentar su nuevo libro, titulado Inevitablemente yo. Entre otras cuestiones, no dudó en hablar sobre su extensa etapa en La Voz, talent show que actualmente se emite en Antena 3, pero también se sinceró sobre las dos ocasiones en las que se rompió el tobillo. Pero si hay un momento a destacar en esta entrevista en La Revuelta, fue cuando Antonio Orozco se animó a confesar uno de sus mayores secretos a David Broncano. Todo comenzó cuando el jienense quiso saber cuántas fotografías guardaba el catalán en su móvil.
«Sumando todas, tienes 30.000 fotos y 15.000 vídeos», dio a conocer el presentador de La Revuelta. Fue entonces cuando Antonio Orozco se limitó a decir lo siguiente: «Debe ser porque grabo mucho. Yo creo que tengo la nube desde el iPhone 1. Ya tengo más años que la humedad». Acto seguido, el intérprete de Mi héroe no dudó en mostrar la fotografía que más ilusión le hacía tener en su extensa galería. Se trataba de una imagen reciente, y era una marquesina en la que aparecía el anuncio de su libro, Inevitablemente yo. Algo por lo que Grison no dudó en pronunciarse: «Que bien han metido la promoción, macho». David Broncano estuvo de acuerdo con su compañero en La Revuelta: «Lo ha hecho muy bien». Siguiendo el tema de los teléfonos móviles, el presentador quiso hacer algo a lo que suele recurrir en muchas entrevistas: revisar las horas de uso.
«Última pregunta sobre móviles. Horas al día de uso de móvil, que esto es muy interesante», comentó el jienense. Antonio Orozco ya avanzó lo que podía encontrar: «Por el momento, deben ser bastantes». Acto seguido, reconoció que era consciente de que era algo bastante preocupante: «Paso mucho rato al día con el teléfono haciendo promociones, entrevistas, videollamadas… De todo».
Fue entonces cuando el cantante catalán entregó su teléfono a David Broncano para que pudiese encontrar el dato real del número de horas diarias que podía llegar a pasar frente al teléfono móvil. «Muy preocupante», anunció el presentador de La Revuelta. Y añadió: «Mira este dato, Antonio. Tienes que recortar».
Orozco se quedó sin palabras: «Hosti*, qué barbaridad», comentó. Acto seguido, fue más allá: «Ahora entiendo por qué no avanzo en nada. Es un agujero, la verdad que sí… ¿Podemos dejar de hablar de esto?», preguntó el invitado del programa de La 1 de Televisión Española, provocando las carcajadas entre los presentes en el Teatro Gran Vía de Madrid.