Lali Espósito desvela el origen de su enfrentamiento con Milei: «No le gustó una opinión concreta»

El pasado martes 30 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo el equipo de este programa que se desarrolla en el Teatro Príncipe Gran Vía recibió tanto a Arón Piper como a Lali Espósito. Tras la visita del actor, que apareció junto a Fernando Valdivieso, fue el momento de ver a la cantante y actriz argentina junto al presentador. No es ningún secreto que Lali está en uno de los mejores momentos a nivel personal y profesional. Es más, está a punto de arrancar su gira en España, que comenzará en el mes de octubre. Aun así, como suele ser habitual en el programa que se emite en La 1 de Televisión Española, no solamente se pronunció sobre sus novedades profesionales, sino que también habló de diversas cuestiones más íntimas y personales.

De esta manera, la invitada de La Revuelta quiso recordar el desencuentro que vivió en el pasado con Javier Milei, presidente de Argentina: «Me peleé con el presidente de la nación, una boludez. Bueno, él me peleó. No le gustó una opinión concreta que yo di y, entonces, tuve que hacer una canción para responderle». El tema en cuestión al que se refería era Fanático, incluido en su nuevo trabajo discográfico llamado NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA. En este proyecto, la argentina no dudó un solo segundo en lanzar toda clase de pullas dirigidas a Javier Milei tras ese enfrentamiento que ambos mantuvieron en redes sociales. Como es de esperar, este proyecto tuvo una enorme repercusión en el país. Para que los espectadores de La Revuelta se enterasen de lo sucedido, Lali quiso recordar estos hechos: «El tipo gana las primarias, antes de convertirse en presidente», comenzó diciendo.

Y añadió: «Yo puse un tuit muy concreto que decía ‘qué peligroso, qué triste’. A partir de ese momento, se vino una persecución con sus ‘trolls’ en redes sociales… Calumnias, injurias», explicó la actriz de Sky Rojo, exitosa serie de Netflix. Acto seguido, fue más allá: «Por un rato, fui el centro del hate del mismísimo presidente».

Lejos de que todo quede ahí, la invitada de La Revuelta quiso recordar que, incluso, Javier Milei llegó a llamarla «Lali Depósito» en una de sus tantas intervenciones. «Él cree que los artistas opinan porque les pagan o algo así», comentó la artista. Todo ello mientras David Broncano se lamentaba por todo lo que había tenido que pasar su invitada en los últimos años.

Algo que ella agradeció, aunque quiso aclarar algo: «Estoy bárbara. Quebré, pero ahora estoy divina», aseguró. Por si fuera poco, fue mucho más allá: «La canción fue mi manera de responder a esta situación pública. En la tapa yo estaba toda pintada y ‘escracheada’ por las calles, un poco lo que me estaban haciendo», confirmó, mientras explicó el regalo que hacía a David Broncano. Se trataba de un cartel con dedicatoria a los haters del presentador: «Hay que saber hacer humor con esas cosas”».