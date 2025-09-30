Mónica Naranjo se sincera en ‘La Revuelta’ sobre ‘La isla de las tentaciones’: «No iría nunca con pareja»

El pasado lunes 29 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la primera entrega de La Revuelta de esta semana. De esta forma, todos y cada uno de los seguidores de este programa fueron testigos de cómo Mónica Naranjo visitó el Teatro Príncipe Gran Vía para presentar Por un like, su nuevo sencillo. «Me acuerdo de que, cuando compuse esta canción, llamé a Nebulossa. Ellos son los responsables de la producción de este tema», confesó. Lo más curioso de todo es la sorprendente forma en la que se desató esta composición: en mitad de una noche de insomnio de la cantante. «Estaba yo a las tres de la mañana, que creía que estaba durmiendo, y me vinieron a la cabeza las experiencias que he tenido cuando hemos hecho realities, con los tentadores», aseguró la invitada de La Revuelta, bajo la atenta mirada de David Broncano.

«La isla de las tentaciones la introdujiste tú en España», señaló el jienense. Recordemos que Mónica Naranjo fue presentadora de la primera de las ediciones, que se emitió a principios de 2020 y que se convirtió en un éxito sin precedentes en Telecinco. La reconocida cantante confirmó la información que acababa de dar David Broncano: «Después ya se quedó Sandra Barneda, que lo hace estupendamente bien», comentó, poniendo el valor el gran trabajo que ha estado haciendo la periodista durante el resto de las ediciones de este reality que se desarrolla en República Dominicana. Fue entonces cuando el presentador de La Revuelta quiso aprovechar la visita de Mónica Naranjo para que le confesase algunos detalles, hasta ahora desconocidos, de la grabación de este programa. La artista respondió con sinceridad: «Las primeras temporadas de un reality lo que mola es que la gente va, pero no sabe a lo que va».

Por si fuera poco, Mónica Naranjo quiso ir mucho más allá: «En esa temporada, la gente fue muy perdida. No sabían lo que iba a pasar». Fue entonces cuando recordó los nombres de las parejas que participaron en esa primera edición del reality que presentó: Fani y Christofer, Susana y Gonzalo, Ismael y Andrea, Álex y Fiama, y Adelina y José.

«Yo, que sé lo que pasa ahí, no iría nunca con una pareja», aseguró la ex presentadora de La isla de las tentaciones. Además, desveló que, en este reality, existen tentadores que se convierten en «un match total con una persona en esa casa». Y añadió: «Cuando se separaron las parejas, al cabo de las primeras 24-72 horas, era un drama».

«Llegan a la casa y dije ‘ellos, ellos seguro’», respecto a su pronóstico sobre quiénes iban a ser los primeros en caer en la tentación. A pesar de todo, una noche después, vio cómo una concursante estaba disfrutando del jacuzzi con un tentador en una de las villas. Eso fue lo que le hizo cambiar de opinión.

«Estaban desatadas», comentó la cantante, respecto al papel que ejercieron las chicas en esta edición de La isla de las tentaciones que presentó. Todo ello mientras recordaba que, en tan solo unas cuantas horas, todos los participantes se olvidaron por completo de la existencia de cámaras en sus respectivas villas.