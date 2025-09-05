Juanjo Bona (‘MasterChef Celebrity 10’) desata la locura en el FesTVal: «No me creo lo que está pasando»

Gritos, histeria, regalos y una espera de más de 15 horas a la intemperie; así demostraron las fans de Juanjo Bona su devoción por el cantante cuando, el 4 de septiembre, el cantante se presentó como uno de los concursantes de MasterChef Celebrity 10 en el FesTVal de Vitoria. Conocido por OT 2023, el joven zaragozano habló con la prensa en un encuentro en el que estuvo presente OKDIARIO y nos confesó cómo vive toda la locura que se desata cada vez que él o su pareja, Martin Urrutia, aparecen en público. «Me parece muy fuerte todo. No me llego a creer todo esto», nos confiesa un Bona muy amable tanto con los medios como con sus admiradores, a los que dedicó todo el cariño y el tiempo durante el estreno.

Locura fan

Todos los eventos del FesTVal de Vitoria se celebran este año en el Palacio de Congresos Europa. Para ira las ruedas de prensa siempre pasamos por la alfombra roja (en este caso naranja) que se dedica para que los famosos se paseen antes de los estrenos. Por las mañanas, pues, esa zona suele estar muy tranquila, de vez en cuando hay curiosos pero es sólo por las tardes y las noches cuando realmente se concentra una gran cantidad de público. Pero el jueves cuatro de septiembre fue diferente.

Había ruedas de prensa desde las 9 de la mañana. Estamos en Vitoria y es septiembre, a esa hora hace frío. Paso, con el desayuno aún en la boca, y veo, para mi sorpresa, que las vallas que custodian la alfombra naranja del FesTVal están inusualmente llenan de gente. ¿A quién han venido a ver a esa hora? Pero si hay una presentación de Salvados (La Sexta), ¿tantos fans tiene Gonzo? Obviamente no es por él.

Más tarde me entero de que hay chicos (todos muy jóvenes) que llevan acampados en primera fila desde las cinco de la madrigada (repito, esto es Vitoria). Vuelvo a pasar por ahí y hay pancartas, muchos ramos de flores y chiquillos muy nerviosos. Incluso muchos han venido de otras ciudades (algo poco usual en el FesTVal).

«No me creo esta locura»

Todo esto es por Juanjo Bona, el joven que vivió una bonita historia de amor ante las cámaras en Operación Triunfo 2023 (Prime Video). Miro a todos esos fans y reflexiono. Hasta donde yo sé (o sabía) muchos artistas se han visto obligados (incluso por contrato) a ocultar o a no publicitar su orientación sexual por miedo a perder admiradores. Siempre se ha creído que el éxito de un famoso se mide por el deseo romántico que puedan sentir por él, o por ella, sus admiradores. Martin Urrutia y Juanjo Bona demuestran que el paradigma ha cambiado. Ambos cuentan con una legión de fanáticos que, en un altísimo número, son mujeres o niñas (lo veo ahí, en las calles de Vitoria, y lo compruebo también en redes sociales).

Para el encuentro con los medios, los concursantes de MasterChef Celebrity 10 acceden al recinto por la puerta de atrás y por ello, cuándo le preguntamos a Juanjo Bona qué opina de que haya gente que lleva desde las cinco de la mañana para poder verle de cerca, el joven, humilde, responde: «No me lo creo. Realmente yo, parece que me repito, pero no acabo de creerme con toda la locura que se monta, como que realmente nos hemos acostumbrado un poco a esto, pero cuando hablo con las personas y tal, pues como que sorprende demasiado y me parece de verdad muy fuerte». Juanjo teme que algún día todo esto «pase» pero sólo quiere expresar «agradecimiento».

Y sobre su experiencia como concursante en el programa de La 1 de TVE, Juanjo asegura que: «La verdad es que justamente que la gente crea que soy un gran cocinero no me ha generado presión, o sea, me gusta, o sea, yo creo que cocinar es un acto de amor, ahora sí, cocinar eso lo voy a hacer hacia puertas para adentro, en cada momento, no lo voy a monetizar ni nada de eso».