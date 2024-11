El pasado lunes 11 de noviembre los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo programa de MasteChef Celebrity 9. De esta forma, no solamente pudieron conocer el nombre de la nueva expulsada de la edición sino que, además, fueron testigos de cómo los aspirantes tuvieron que cocinar para gran parte de los concursantes de Operación Triunfo 2023. Los jóvenes, que hace tan solo unos meses pusieron punto y final a su etapa en la Academia más famosa de la televisión, no solamente degustaron los platos de los aspirantes durante su prueba de exteriores sino que, además, también interpretaron el himno de su edición, titulado Historias por contar. Fue un instante verdaderamente mágico y especial que los participantes de MasterChef Celebrity 9 disfrutaron muchísimo. Pero también lo hicieron Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Lo que muchos de los espectadores no esperaban es que, tras terminar la actuación, el jurado del talent culinario fuese a dirigirse a Juanjo Bona.

¿El motivo? El de Magallón, que se convirtió en uno de los finalistas de Operación Triunfo 2023, también ha formado parte de la historia de MasterChef. Juanjo Bona participó en la cuarta edición de MasterChef Junior. «¡Te quedaste a las puertas, me acuerdo de ti!», comenzó diciendo Samantha Vallejo-Nágera, ante la atenta mirada de los ex concursantes de Operación Triunfo 2023 y aspirantes de MasterChef Celebrity 9. «Sí, a las puerticas me quedé», recordó el cantante aragonés, y añadió: «Superé el casting final, pero me echaron en la Gala 0». Lejos de que todo quede ahí, el equipo del talent culinario no dudó un solo segundo en recordar, a través de imágenes, el paso de Juanjo Bona por las cocinas de MasterChef. De esta forma, podíamos ver a un jovencísimo artista hablando con Samantha Vallejó-Nágera, que le preguntó de dónde era. El aspirante se animó a cantar una jota. «¡Madre mía, Juanjo!», exclamó, emocionada, Samantha.

Tras visualizar este emotivo vídeo, los espectadores pudieron ver cómo Juanjo Bona reconoció que guarda un gran recuerdo de su corto pero intenso paso por MasterChef Junior 4: «Me dio mucha pena porque canto pero me gusta cocinar. No estaba en ese momento, luego llegó OT y… mi programa era este», aseguró, haciendo referencia a Operación Triunfo. Al fin y al cabo, éste fue el concurso que, sin lugar a dudas, le ha cambiado la vida para siempre.

Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, Jordi Cruz no dudó un solo segundo en aprovechar la oportunidad. ¿De qué forma? Haciendo un guiño de lo más especial al finalista de Operación Triunfo: «Ahora que eres una estrella de la música, sabes que tienes las puertas abiertas para nuestra edición Celebrity».

Y añadió: «Cuando quieras… ¡Es tu casa!». Unas palabras que, evidentemente, alegraron muchísimo a Juanjo: «Muchas gracias. Es divertidísimo, la verdad. O sea, ¡gracias! De verdad. Ahí queda eso». Pero no todo queda ahí ya que, durante el cocinado de la prueba de exteriores, el de Magallón se acercó al equipo azul junto a Pepe Rodríguez.

Lo que el joven no esperaba es que el chef tenía para él un delantal blanco. ¡Por fin lo recibió, después de tantos años! Tras pedirle a Pepe que fuera él quien le pusiera el delantal, el joven reconoció sentirse muy emocionado: «Gracias, porque para mí esto es un sueño, la verdad». ¡Fue un momento muy especial!