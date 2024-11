‘MasterChef Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 11 de noviembre?

Arranca la semana en la parrilla televisiva española y en La 1 de Televisión Española han recibido su prime time de la mejor forma que saben hacer: con un nuevo programa de MasterChef Celebrity. El popular talent culinario se encuentra en la recta final de su andadura, por lo que la presión y las emociones ya se empiezan a notar entre los participantes. De esta manera, los chefs ya nombraron a los semifinalistas de la edición en la prueba de exteriores. Un reto al que acudieron los participantes de OT 2023 y donde Marina Rivers y Pitingo fueron los primeros elegidos a la hora de asegurarse su plaza en la semifinal.

Pero, no serían los únicos en tener su plaza. El resto de celebridades tuvo que luchar muy duro para poder acompañar a sus compañeros en los próximos programas. Pues, en la siguiente prueba los aspirante tuvieron que reproducir un postre del maestro repostero Jordi Roca e integrarle un helado único de un sabor que no existe. Una batalla por el mejor cocinado donde Inés Hernand y Pocholo fueron los mejores clasificados. Por lo tanto, los participantes también fueron nombrados como semifinalistas de la edición. Una situación que dejó a Cristina Cifuentes y Francis Lorenzo contra la espada y la pared, pues tendrían que disputarse su permanencia en la prueba de eliminación.

Pero, lamentablemente, el cocinado de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid no terminó de conquistar a los expertos. El postre creado por ella, llamado Can Roja, no lograba convencer al jurado. Pues, la participante mezclaba frutos rojos y chufa. Una combinación poco acertada a ojos y paladar de los chefs de MasterChef Celebrity.

«La chufa no le ha venido bien», aseguraban. «Has improvisado mucho», agregaron en el jurado. Por lo tanto, Cristina Cifuentes tuvo que colgar su delantal y abandonar las cocinas del programa. Eso sí, lo hizo muy feliz de haber logrado llegar casi a la final del talent culinario. Pues, aunque esta era la segunda vez que se incorporada al formato tras una expulsión, supo aprovechar la oportunidad al máximo.

«Me voy de rojo y por unos frutos rojos. Es que lo mío es el azul», ha dicho con el objetivo de aligerar la situación con una broma. Pues, el color rojo de su camiseta no le ha traído demasiada suerte. «Para mí esto ha sido un regalo, una experiencia brutal, he disfrutado tanto, me he sentido tan cuidada, tan querida y tan arropada que estoy super satisfecha», confesó.

MasterChef Celebrity ya tiene a sus semifinalistas de la edición

Como era de esperar, el resto de sus compañeros se mostraron muy tristes de tener que ver marchar a la ex presidenta. Eso sí, la más afectada fue la influencer Inés Hernand, con quién creó un bonito vínculo durante su paso por el programa. «No pasa nada, cambia el careto», le decía Cifuentes para animarla.

Francis Lorenzo, Inés Hernand, Pitingo, Marina Rivers y Pocholo Martínez-Bordiú ya tienen un pie en la gran final del concurso de cocina. Una lucha de titanes donde solamente uno puede proclamarse como el gran ganador de la edición.