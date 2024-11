‘MasterChef Celebrity 9’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 4 de noviembre?

La recta final de MasterChef Celebrity 9 está cada vez más cerca. Con el paso de las semanas, los espectadores del formato han visto como numerosas celebridades han tenido que colgar su delantal tras haber sido expulsados. El nivel en las cocinas de Televisión Española ha crecido considerablemente, una situación que ha provocado que los chefs no sean tan benévolos como antes. De hecho, de esto fuimos testigos durante el programa del pasado lunes, 4 de noviembre. Una emisión donde los participantes tuvieron que hacer frente a dos pruebas clásicas: la cinta transportadora y los duelos. Una serie de retos que terminaron por definir el nombre de la expulsada de la semana.

Después de realizar una prueba de exteriores completamente compleja, en la cual contaron con la visita del chef Martín Berasategui, los concursantes que tenían el delantal negro tuvieron que enfrentarse a los duelos. De esta manera, cada celebridad ha tenido que escoger una campana y, después de ver el plato que contiene, elegir a un compañero para batirse en duelo. Pues, el objetivo era claro: quién mejor cocine se salva de la eliminación. Francis Lorenzo, Cristina Cifuentes, Hiba Abouk y Pocholo eran las celebridades que tenían que luchar por su permanencia en el programa.

Marina Rivers fue la primera en elegir y lo hizo para beneficiar a su amiga Cristina Cifuentes. Ante ello, la ex política optó por batirse contra Francis Lorenzo. Sin embargo, su estrategia no tuvo los mejores resultados. Ambos participantes tuvieron que cocinar un tiramisú en 30 minutos, pero a Cifuentes no le salió tan bien por echarle demasiado cacao.

Francis Lorenzo fue salvado de la expulsión, pero la ex presidenta de la Comunidad de Madrid tenía otra oportunidad. Tras seleccionar otra campana, la participante tuvo que enfrentar a un cocinado de leche frita en 45 minutos. Para ello, escogió a su compañero Pocholo como rival. Pero, nuevamente, la ex política volvió a tener la peor valoración.

Ante ello, Cristina Cifuentes contaba con una última oportunidad. De esta manera, su siguiente rival sería Hiba Abouk y tendrían que cocinar un flan de huevo. Una prueba con la que la primera contaba con ventaja, pues afirmó abiertamente que era su postre favorito. Sin embargo, la actriz estaba mirando de frente a su talón de Aquiles. Al fin y al cabo, los postres nunca fueron su punto fuerte.

¿Quién fue la última expulsada de MasterChef Celebrity 9?

«Me sé muy bien la teoría, ahora tengo que aplicarla», dijo la actriz. Y así fue. Abouk no logró cocinar el plato correctamente y su flan de huevo se quedó como unas natillas. Por lo tanto, ante ello, Cristina Cifuentes consiguió superar la prueba y salvarse de la expulsión semanal.

A pesar de que dio lo mejor de sí misma, la actriz, que era considerada como una de las favoritas de la edición, tuvo que colgar su delantal. Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez le comunicaron que debía abandonar las cocinas de MasterChef Celebrity 9, pues era la expulsada al haber realizado un plato inferior al de su compañera.