Martin Urrutia, la gran revelación de ‘Mariliendre’: «Cuando Los Javis me eligieron no me lo creía»

OKDIARIO ha hablado con uno de los artistas más populares del panorama español actual; Martin Urrutia, quien ha presentado en El Festival de Málaga la serie Mariliendre, producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) y que se emitirá en Atresplayer (la plataforma digital de Atresmedia) a partir del próximo 27 de abril. El que fue concursante de la última edición de Operación Triunfo (en Prime Video) salió de la famosa academia de música convertido en todo un ídolo de masas, no sólo gracias a su talento sino a la historia de amor que vivió ante las cámaras con su compañero Juanjo Bona, algo de lo que Urrutia no tiene problema alguno en hablar ante la prensa. El cantante y actor reflexiona, además, sobre esta ficción (estupenda, por cierto), su sentimientos ante la fama, su futuro y su carrera musical.

Un nuevo tipo de fan

A las puertas del hotel AC de Málaga- donde se llevan a cabo muchas de las ruedas de prensa del Festival de Cine de Málaga y donde se alojan muchos famosos- hay siempre un grupo numeroso de fans que acapan ahí durante horas para poder ver a muchos de sus ídolos. Veo a un chico muy joven llorar. Le tiemblan la voz y las manos, una amiga le seca las lágrimas mientras que él dice, (o intenta decir, se le entiende con dificultad): «Joder, tía, me ha tocado. ¡Me ha tocado! Tía que me he hecho una foto con él!”. Mi curiosidad eclipsa mi pudor y me acerco para ver si descubro de quién se trata. Mis sospechas se cumplen: hablan de Martin Urrutia.

Hay también decenas de chicas con pancartas del ex concursante de Operación Triunfo, el mismo que con 18 años vivió una bonita historia de amor con un compañero ante las cámaras y que ahora estrena Mariliendre, una serie musical producida por Los Javis que reflexiona sobre esas mujeres que se rodean de hombres gais y les brindan todo su apoyo.

Miro a todos esos fans y reflexiono. Hasta donde yo sé (o sabía) muchos artistas se han visto obligados (incluso por contrato) a ocultar o no publicitar su orientación sexual por miedo a perder admiradores. Siempre se ha creído que el éxito de un famoso se mide por el deseo romántico de que puedan sentir por él o por ella sus admiradores. Martin Urrutia y Juanjo Bona demuestran que el paradigma ha cambiado. Ambos cuentan con una legión de fans que, en un altísimo número, son mujeres o niñas heterosexuales (lo veo ahí, en el hotel y lo compruebo también en redes sociales).

«Es bonito haber vivido algo tan especial como lo que viví ahí dentro (en OT2023). Fue puro, genuino y sin pensar en lo que había fuera. Y ver todo ese apoyo y amor sin límites que recibimos de la gente es algo precioso», nos responde Urrutia cuando le planteamos esta cuestión. Y es que, hasta el fanatismo ha evolucionado y eso es bueno.

De ser fan de Los Javis a trabajar con ellos

Urrutia habla con los periodistas junto a su compañera de reparto, Blanca Martínez Rodrigo. Ella es la Mariliendre del título, la gran protagonista, y él es el objeto de su amor platónico, el motor de toda la historia.»Los chicos gays y sus amigas creamos un vínculo especial porque se entienden. Yo tengo muchas mariliendres a las voy a tener ahí para toda la vida», nos cuenta Martin cuando le preguntamos por ese término que nació de manera despectiva (como maricón) y del que la comunidad LGTBI se ha apropiado para darle la vuelta y reivindicar a todas esas mujeres heterosexuales y cis que ven en el mundo gay un refugio en el que ser libre.

Urritia (al que se muestra emocionado, agradecido y muy generoso con la prensa-algo poco habitual en estrellas tan repentinas y jóvenes como él-) conoció a Los Javis (Ambrossi y Calvo) cuando visitaron un día la academia de OT. Allí, los autores de La llamada o Paquita Salas se interesaron por los estudios de arte dramático de Martin y le prometieron que, al salir, le llamarían para algún proyecto. Cumplieron su palabra.

“Yo era muy fan de Los Javis. Acababa de ver La Mesías (Movistar +) cuando entré en Operación Triunfo y cuando salí, después de estar tres meses aislado, me dijeron que existía este proyecto. Hice varias pruebas y al final salió. No me lo creía, estaba volando, porque pasé de ser fan, a trabajar con ellos», recuerda Urrutia.

Un servidor ya ha visto la serie entera y, antes de publicar mi crítica, puedo adelantar que Mariliendre es una maravilla (una mezcla perfecta entre Paquita Salas y Veneno) y que Martin Urrutia lo hace muy bien. Canta, baila y actúa que da gusto. Es más, cuando se anunció su fichaje, yo mismo pensé que se trataría de un cameo o papel secundario pero no, él es el coprotagonista absoluto de la historia y supera el reto con creces.

Vuelta a la música

«Me parecía un proyecto tan especial, tan diferente y tan para mí… porque yo también perseguía ser actor e interpretar, era un sueño que tenía desde pequeño. Y encima me llegaba después de estar en un programa de canto… Pensé que era la oportunidad perfecta, porque además es una serie musical, así que no podía dejar que este tren pasara», reflexiona Martin tras admitir que, por la serie, ha retrasado su carrera musical.

Eso sí, él mismo nos admite que: «Desde que terminó Mariliendre he estado trabajando en un disco con canciones mías. Va a un ritmo muy tranquilo, porque quiero trabajarlo bien, no quiero sacar nada por impulso, aunque a veces hay algo de presión por las carreras de mis compañeros, pero tampoco mucha. Mariliendre me ha permitido tomarme tiempo para pensar bien si quiero sacar una canción, de qué quiero hablar o cómo quiero contarla».