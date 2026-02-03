5 obras maestras que puedes ver gratis en el streaming: su final te dejará semanas pensando

La proliferación y auge de las plataformas de vídeo bajo demanda nos han facilitado, en gran medida, el acceso casi inabarcable a miles de contenidos desde la comodidad del hogar. Pero del mismo modo, eso también ha supuesto un aumento el gasto económico de un público que año tras año, ve cómo van subiendo las tarifas de sus suscripciones. Desde Netflix a HBO Max, pasando por Prime Video y Disney Plus. Tener más de una supone asumir un gasto a veces excesivo. Pues nunca tenemos tiempo de ver todas las películas que nos gustaría. Por suerte, hoy queremos recomendar 5 obras maestras que se pueden ver completamente gratis en el streaming gracias a RTVE Play:

5 obras maestras gratis en el streaming:

1-‘Anatomía de una caída’

Palma de Oro de Cannes y ganadora del Oscar al mejor guion original, Anatomía de una caída fue con diferencia, uno de los títulos más reseñables del 2023. La trama se centra en una escritora alemana que vive con su marido y su hijo ciego, Daniel, en una casa en medio de los Alpes franceses. Pero todo cambia cuando tras una discusión, el padre de familia cae desde el último piso y muere al instante. Los únicos testigos de lo acontecido son el propio Daniel y su perro, Snoop. La autoridades no pueden determinar si el marido se ha arrojado o si en cambio, ha sido empujado por su esposa. es entonces cuando la escritora entra en un proceso judicial en el que todo se pondrá en duda.

Reparto: Sandra Hüller, Samuel Theis, Milo Machado Graner, Swann Arlaud, Jehnny Beth, Saadia Bentaïeb y Antoine Reinartz

Permanecerá en RTV Play hasta el 4 de agosto de 2027

2-‘Retrato de una mujer en llamas’

Es una de esas obras maestras cuya presencia en RTVE Play es una auténtica suerte: sólo está gratis en el streaming. Dirigida por la siempre talentosa Céline Sciamma, Retrato de una mujer en llamas nos sitúa en pleno siglo XVIII, donde una pintora es contratada por una condesa para realizar el retrato de bodas de su hija, la cual acaba de abandonar el convento. El problema es que esta última desconoce el trato y por ello, la artista deberá retratarla de memoria.

Reparto: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino y Cécile Morel

Permanecerá en RTV Play hasta el 19 de diciembre de 2026

3-‘Drive my car’

Ryûsuke Hamaguchi se llevó el Oscar a la mejor película internacional, gracias a la adaptación de este relato corto de Haruki Murakami. La sinopsis parte de un profundo drama personal para el director y actor de teatro, Yusuke Kafuku, el cual decide viajar al festival de Hiroshima para montar la obra Tío Vania. Allí le asignan una chófer con la que va ganando complicidad a medida que suman trayectos y por el camino, se replantean su propio pasado.

Reparto: Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Reika Krishima, Park Yu-rim, Sonia Yuan, Satoko Abe, Masaki Okada y Perry Dizon

Permanecerá en RTV Play hasta el 19 de diciembre de 2026

4-‘Un asunto de familia’

No podríamos hacer un repaso de las grandes obras maestras del streaming que están en RTVE Play y no mencionar a Hirokazu Koreeda y su Un asunto de familia. Un drama familiar sobre la pobreza en el que un padre y su hijo deciden acoger a una niña abandonada. A pesar de sus problemas económicos, la familia sobrevive hasta que un incidente lo cambia todo, revelando un secreto que pone a prueba la fortaleza de sus vínculos.

Reparto: Kirin Kiki, Sôsuke Ikematsu, Lily Frankly, Noemi Katayama, Sakura Ando, Mayu Matsuoka y Yûki Yamada

Permanecerá en RTV Play hasta el 19 de diciembre de 2026

5-‘Memories of murder’

Zodiac antes que Zodiac, Memories of murder es una más de las múltiples obras maestras de Bong Joon-hoo que pueden verse gratis en el streaming. El oscarizado director de Parásitos, nos presenta un crimen brutal en la Corea del Sur de finales de los 80 que resulta ser parte del recorrido criminal de un asesino en serie para el que se organiza una división especial, con un detective local y un policía enviado desde Seúl.