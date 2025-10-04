La batería MagSafe del iPhone Air solo funciona con este modelo

La batería MagSafe del iPhone Air ha llegado como uno de los accesorios más llamativos del nuevo teléfono de Apple. Sin embargo, tras probarla en otros modelos, lo sorprendente es descubrir que no funciona con ellos. Lo que parecía un complemento universal para toda la gama iPhone se queda restringido únicamente al modelo Air, algo que no deja de ser un inconveniente.

Un accesorio exclusivo para el iPhone Air

La batería MagSafe del iPhone Air se presentó como una opción pensada para quienes buscan prolongar la autonomía del teléfono sin necesidad de cables. Su diseño compacto y la posibilidad de acoplarla magnéticamente en la parte trasera del dispositivo parecían convertirla en un producto ideal también para otros iPhone que cuentan con el mismo sistema de carga inalámbrica.

Pero no es así. Al colocarla en un iPhone 17 Pro Max, que también integra MagSafe, no solo no comienza el proceso de carga, sino que además la batería ni siquiera se sujeta correctamente. El resultado es un accesorio que, pese a su precio de 115 euros, se limita a un único dispositivo.

El contraste con otros modelos

Lo llamativo es que Apple ha estandarizado MagSafe en toda su gama de teléfonos, incluyendo el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Esto hace que accesorios como cargadores inalámbricos, fundas o soportes sean compatibles entre sí. Sin embargo, en el caso de la batería MagSafe del iPhone Air la historia cambia por completo, rompiendo la lógica de un ecosistema que presume precisamente de ser versátil. La decisión de Apple deja la sensación de que se trata de un producto creado específicamente para diferenciar al Air, pero que limita demasiado su utilidad para el resto de usuarios.

Una compra difícil de justificar

El precio de 115 euros sitúa a la batería MagSafe del iPhone Air en una franja que invita a pensar en un accesorio premium, útil y duradero. Sin embargo, el hecho de que no pueda usarse con otros modelos de iPhone hace que muchos se lo piensen dos veces antes de añadirlo al carrito. Quienes compran este accesorio deben ser conscientes de que quedará ligado de forma exclusiva a un teléfono concreto.

Y es que las baterías externas universales con carga inalámbrica y potencias elevadas se pueden encontrar en el mercado a precios más bajos, por tanto, el movimiento de Apple con este producto resulta, cuanto menos, llamativo. El iPhone Air se convierte así en el único beneficiado de un accesorio que, pese a su buen diseño, parece demasiado limitado para el resto del catálogo de la marca.