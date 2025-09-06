¿Por qué los enchufes y tomas USB de los aviones solo funcionan en pleno vuelo?

Cada vez es más común encontrar tomas USB-A y USB-C en los respaldos de los asientos de aviones comerciales. Estas tomas permiten cargar desde móviles hasta tablets y portátiles ligeros, con potencia suficiente para alimentar nuestros dispositivos. Sin embargo, muchos viajeros perciben que no siempre funcionan, incluso el personal de cabina les advierte de ello. Durante el embarque, el despegue o el aterrizaje suelen estar apagadas y solo se activan en la fase de vuelo estable.

Razones de seguridad

La principal razón es la seguridad. Durante las fases críticas del vuelo, toda la energía eléctrica debe concentrarse en los sistemas esenciales de la aeronave. Aunque el consumo de los dispositivos de los pasajeros no es muy elevado en comparación con el total, cualquier riesgo extra se evita desconectando esas tomas. Además, durante estos momentos, la tripulación busca que los pasajeros estén atentos a las instrucciones de seguridad y no distraídos con cargadores y cables.

Cómo se gestiona la energía en los aviones

Los aviones actuales disponen de sofisticados sistemas de gestión eléctrica que priorizan los equipos vitales de navegación, comunicación y control. Los enchufes y puertos USB forman parte de los sistemas de confort, considerados no esenciales, y por tanto quedan limitados hasta que el avión alcanza el nivel de crucero. Es en ese momento cuando se activa el suministro para los pasajeros, garantizando un uso seguro y estable.

Una comodidad cada vez más extendida

Que estas tomas ofrezcan potencia para tablets o móviles implica que ya no solo sirven para mantener vivo el teléfono, también permiten trabajar con un ordenador portátil durante el trayecto. Para los pasajeros de negocios, o simplemente para quienes quieren ver series o jugar sin preocuparse por la batería, es una prestación muy valorada.

Tecnología y protocolos internacionales

Aunque pueda parecer una limitación innecesaria, la realidad es que se trata de un protocolo internacional de aviación. Igual que se exige llevar los respaldos rectos o las ventanillas abiertas en despegue y aterrizaje, la desconexión de las tomas forma parte de las medidas preventivas que se siguen en todo el sector. Una vez alcanzado el crucero, los pasajeros pueden conectar sus dispositivos a las tomas USB y aprovechar al máximo la energía disponible a bordo.