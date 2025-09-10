UGREEN MagFlow, la nueva serie de cargadores magnéticos que ha debutado en IFA

UGREEN ha aprovechado el marco de la feria IFA para presentar su nueva serie UGREEN MagFlow, un conjunto de accesorios de carga inalámbrica magnética que buscan hacer más cómoda y versátil la experiencia con smartphones y dispositivos compatibles con MagSafe o con el estándar Qi2. La propuesta incluye un cargador de escritorio 3 en 1, un cargador 2 en 1 más compacto y una powerbank de 10.000 mAh.

La idea es clara, concentrar en un diseño atractivo y en un formato sencillo soluciones que cubren tanto el entorno doméstico como los desplazamientos. Con ello, la compañía refuerza su apuesta por accesorios premium que encajan con el ecosistema actual de móviles y wearables.

Cargador inalámbrico magnético 3 en 1

El UGREEN MagFlow 3 en 1 está diseñado para quienes buscan un único punto de carga para todo su ecosistema. Permite recargar de forma simultánea un iPhone, un Apple Watch y unos AirPods, todo ello con soporte para hasta 25W de potencia y certificación MagSafe.

Con un acabado en aluminio y un formato estable de sobremesa, este dispositivo resulta especialmente útil para escritorios o mesillas de noche. El soporte vertical ayuda a mantener el teléfono en una posición visible, lo que facilita consultar notificaciones, contestar llamadas o incluso ver contenido mientras se carga. Al mismo tiempo, reduce el número de cables y adaptadores necesarios, algo que los usuarios valoran cada vez más.

Cargador inalámbrico magnético 2 en 1

Para quienes no necesitan tantas posiciones, UGREEN ha lanzado también el MagFlow 2 en 1, más compacto pero igual de funcional. Este modelo permite cargar un smartphone y unos auriculares al mismo tiempo, manteniendo la misma potencia de 25W y compatibilidad con MagSafe.

El diseño plegable y ligero facilita su transporte, por lo que se convierte en una opción práctica para viajes o para quienes buscan un accesorio menos voluminoso sin renunciar a la carga magnética. Su propuesta encaja bien en escritorios de trabajo con poco espacio o en bolsos y mochilas para quienes van de un sitio a otro.

Powerbank inalámbrico magnético

El tercer producto de la familia es la UGREEN MagFlow Powerbank, con una capacidad de 10.000 mAh y soporte de hasta 30W por cable. Su característica más destacada es que puede adherirse magnéticamente al iPhone o a cualquier dispositivo con MagSafe, permitiendo recargarlo de forma cómoda sin necesidad de cables.

Además, incorpora una pequeña pantalla para comprobar el estado de la carga. Este tipo de detalles marcan la diferencia frente a otras baterías externas convencionales. Un dispositivo versátil, práctico y que soluciona multitud de inconvenientes en el día a día.

MagSafe y Qi2 como protagonistas

La compatibilidad con MagSafe y con el nuevo estándar Qi2 convierte a la serie UGREEN MagFlow en una propuesta muy actual. Ambos sistemas están pensados para garantizar una carga más rápida y eficiente, ya que el imán asegura que el teléfono se alinee de manera precisa con la bobina de carga.

Este avance no solo mejora la velocidad de carga, también evita pérdidas de energía y calentamientos innecesarios. En un mercado en el que cada vez más fabricantes se suman al Qi2, contar con accesorios ya preparados es una garantía de que seguirán siendo útiles en los próximos años.

Un paso más en el catálogo de UGREEN

Los tres dispositivos llegan para reforzar la idea de que la carga inalámbrica no es un simple añadido, sino un estándar que ha llegado para quedarse. Con la serie MagFlow, UGREEN se posiciona entre las mejores alternativas para quienes buscan accesorios de confianza de diseño cuidado y con garantía de futuro.

La compañía ya contaba con un catálogo consolidado de cables, cargadores y hubs, pero con esta apuesta magnética muestra que quiere estar en primera línea de un segmento en plena expansión. Desde escritorios de oficina hasta viajes de fin de semana, la serie UGREEN MagFlow responde a diferentes necesidades con un mismo objetivo, simplificar la manera en la que recargamos nuestros dispositivos.