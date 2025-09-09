Apple Watch Ultra 3 y Series 11, los nuevos relojes de Apple con 5G y funciones de salud avanzadas

Apple ha dado un paso más en el terreno de los relojes inteligentes con el lanzamiento del Apple Watch Ultra 3 y el Apple Watch Series 11. Se trata de dos dispositivos completamente nuevos que llegan con avances en conectividad, salud y autonomía. El Ultra 3 está pensado para la aventura y el deporte extremo, con pantalla más grande, batería de hasta 42 horas y conexión vía satélite. El Series 11, por su parte, estrena diseño más delgado y cómodo, hasta 24 horas de autonomía y funciones de salud como las notificaciones de hipertensión y el nuevo “sleep score”. Ambos ya pueden reservarse y estarán disponibles el 19 de septiembre.

Apple Watch Ultra 3, el reloj más avanzado

El nuevo Ultra 3 estrena la pantalla más grande en un Apple Watch gracias a la tecnología LTPO3, que permite bordes más finos y un refresco de 1 Hz para mostrar información como el segundero sin necesidad de mover la muñeca. También mejora la visibilidad en ángulos complicados, algo clave en entornos deportivos. En autonomía da un salto importante: 42 horas en uso normal y hasta 72 en Modo Bajo Consumo. A ello se suma una carga rápida capaz de aportar 12 horas extra en solo 15 minutos.

Conexión por satélite y seguridad mejorada

La gran novedad del Ultra 3 es la posibilidad de comunicarse vía satélite cuando no hay cobertura móvil o Wi-Fi. Esto permite enviar mensajes, compartir la ubicación y activar el sistema Emergencia SOS por satélite en caso de accidente. Incluso puede avisar de forma automática a los servicios de emergencia si detecta una caída grave o un choque. Estas funciones estarán incluidas de forma gratuita durante dos años, reforzando el perfil de este modelo como reloj para deportistas y aventureros.

Salud y sueño bajo control

Tanto el Apple Watch Ultra 3 como el Series 11 incorporan notificaciones de hipertensión, que analizan de manera continua los datos de los sensores para alertar de posibles casos de presión arterial elevada. Esta función se basa en estudios con más de 100.000 participantes y busca dar un aviso temprano sobre un problema que muchas veces pasa desapercibido. A ello se suma el nuevo sleep score, que ofrece una puntuación de la calidad del sueño teniendo en cuenta duración, regularidad y fases, con métricas fáciles de entender en la app Salud del iPhone.

Series 11, más delgado y resistente

El Apple Watch Series 11 llega como el modelo más fino y cómodo de la gama, pensado para llevar todo el día e incluso al dormir. Ofrece hasta 24 horas de batería, carga rápida y un nuevo cristal Ion-X con recubrimiento cerámico que duplica la resistencia a los arañazos respecto a la generación anterior. En los modelos de titanio, el frontal se protege con cristal de zafiro. La conectividad también da un salto con antenas rediseñadas y compatibilidad 5G, lo que mejora la velocidad de descarga de música, apps o podcasts.

Funciones deportivas y watchOS 26

Con watchOS 26, tanto el Ultra 3 como el Series 11 estrenan Workout Buddy, un entrenador virtual que motiva al usuario con mensajes personalizados durante los entrenamientos, gracias al análisis de Apple Intelligence. Runners, ciclistas y nadadores cuentan con métricas avanzadas y opciones para personalizar sus sesiones. Además, la actualización del sistema operativo renueva la interfaz con Liquid Glass, nuevas esferas y gestos como el movimiento de muñeca para descartar notificaciones sin tocar la pantalla.

Modelos, correas y lanzamiento

El Apple Watch Ultra 3 se podrá elegir en titanio natural o negro, acompañado de nuevas correas Trail Loop, Ocean Band y Alpine Loop. El Series 11 estará disponible en tamaños de 42 y 46 mm, en aluminio (gris espacial, negro intenso, oro rosa y plata) y en titanio pulido (natural, dorado y pizarra). Ambos se pueden reservar ya y estarán a la venta el 19 de septiembre, con el Series 11 partiendo desde 399 dólares en Estados Unidos.