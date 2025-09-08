Cómo proteger tu privacidad en WhatsApp paso a paso

WhatsApp es la app de mensajería más utilizada en España. Precisamente por esa popularidad, es fundamental revisar los ajustes de seguridad para evitar que datos personales, como la foto de perfil, la hora de conexión o incluso los mensajes, queden expuestos a desconocidos. Con unos simples pasos se puede reforzar la privacidad en WhatsApp y mantener la tranquilidad al usar la aplicación.

Controla tu foto de perfil y tu información

El primer paso es decidir quién puede ver tu foto y tu estado. En Ajustes > Privacidad > Foto de perfil puedes elegir entre mostrarla a todos, solo a tus contactos o a nadie. Lo mismo ocurre con la sección de Info, donde se puede limitar la visibilidad para evitar que personas ajenas tengan más datos de los necesarios.

Última hora de conexión y confirmación de lectura

Muchos usuarios prefieren que no se sepa cuándo fue la última vez que entraron en la aplicación. Esto se controla en Ajustes > Privacidad > Hora de última vez y en línea. Allí es posible ocultar esa información a desconocidos o a contactos específicos. Además, desactivar las confirmaciones de lectura evita que aparezcan los dos ticks azules, aunque hay que tener en cuenta que tampoco se podrán ver los de los demás.

Elige quién puede añadirte a grupos

Los grupos son una de las funciones más populares de WhatsApp, pero también pueden convertirse en un problema si cualquiera puede agregarte sin tu permiso. En Ajustes > Privacidad > Grupos se puede limitar quién tiene la posibilidad de incluirte. Lo recomendable es seleccionar “Mis contactos” o “Mis contactos excepto…”, de manera que solo personas de confianza puedan hacerlo.

Activa la verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos añade una capa extra de seguridad a la cuenta. Desde Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos se activa un PIN que será necesario si alguien intenta registrar tu número en otro dispositivo. Esto protege frente a intentos de suplantación o robos de cuenta.

Bloquea a los contactos molestos

Si recibes mensajes no deseados, WhatsApp permite bloquear fácilmente a cualquier usuario. Al hacerlo, esa persona ya no podrá enviarte mensajes ni ver tus actualizaciones de estado o foto de perfil. Esta opción está disponible dentro de la conversación, en el menú de opciones del contacto.

Oculta tus actualizaciones de estado

Las historias de WhatsApp, llamadas estados, también incluyen opciones de privacidad. En Ajustes > Privacidad > Estado se puede elegir entre mostrar las publicaciones a todos los contactos, a solo algunos seleccionados o excluir a personas específicas. Así se mantiene el control sobre quién ve cada actualización.

Revisa las copias de seguridad

Muchas veces no se piensa en las copias de seguridad que se almacenan en la nube. Para proteger la privacidad conviene activar el cifrado de extremo a extremo en esas copias, disponible en Ajustes > Chats > Copia de seguridad. De este modo, aunque estén guardadas en Google Drive o iCloud, estarán protegidas con una clave de cifrado que solo el usuario conoce.

Mantén la app actualizada

Por último, nunca hay que olvidar que las actualizaciones de WhatsApp incluyen mejoras de seguridad. Mantener la aplicación siempre en su última versión es clave para evitar vulnerabilidades y aprovechar las nuevas funciones de privacidad que se van añadiendo.

Una privacidad mejorada en minutos

Reforzar la privacidad en WhatsApp es cuestión de dedicar unos minutos. Al limitar la información visible, activar medidas de seguridad y mantener la aplicación al día, se consigue una experiencia más segura sin renunciar a la comodidad de seguir conectado. Aquí tienes una tabla resumen para recordar todo lo que hemos visto en este artículo.