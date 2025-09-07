Virus y troyanos siguen al acecho: así puedes proteger tu ordenador en la vuelta a clases

Al volver a clases o al trabajo tras las vacaciones, no solo toca preparar mochilas y agendas, también es momento de poner a punto los dispositivos electrónicos. Ordenadores, tablets y móviles se convierten en aliados imprescindibles para estudiar o trabajar, pero también en blanco de ataques cada vez más sofisticados. Los datos más recientes de Surfshark Antivirus confirman que los virus y troyanos siguen siendo un problema real, lejos de ser reliquias de los años 90.

Medio millón de ataques en lo que va de 2025

En lo que va de año, se han registrado casi 500.000 casos de malware contra usuarios de Windows y Mac. El sistema operativo de Microsoft es el más afectado, con 419.000 incidentes, frente a los 60.000 detectados en ordenadores con macOS. Esta diferencia se explica por la amplia cuota de mercado que todavía mantiene Windows, con un 71 % a nivel global y el mismo porcentaje en España.

Las cifras son preocupantes si se tienen en cuenta las consecuencias económicas. Solo en 2024, las filtraciones de datos personales derivadas de estos ataques provocaron pérdidas estimadas en 1.500 millones de dólares.

Los ataques más comunes en Windows y Mac

Entre las amenazas más peligrosas se encuentra el malware de script de PowerShell (PS1), muy extendido en Windows. Este tipo de código da a los piratas informáticos acceso total al ordenador y a la información almacenada en él. Lo hacen disfrazando ventanas emergentes con apariencia legítima, como supuestas actualizaciones de seguridad.

En el caso de macOS, aunque las cifras globales son menores, los usuarios están cada vez más expuestos. Muchas infecciones se producen al descargar aplicaciones fuera de la App Store oficial. Los troyanos en Mac suelen estar diseñados para robar contraseñas o secuestrar el navegador, accediendo así a datos privados.

Un inicio de curso con más riesgo digital

La vuelta a las clases es una de las épocas con más riesgo, ya que los estudiantes utilizan de manera intensiva portátiles y móviles para acceder a plataformas educativas, aplicaciones de mensajería o redes sociales. Este aumento de actividad abre la puerta a enlaces sospechosos, archivos compartidos o descargas no seguras, terreno abonado para que los cibercriminales actúen.

En este contexto, expertos en ciberseguridad recuerdan que el malware categorizado como “Otros” ya representa un 16 % de los ataques detectados. Se trata de intentos de piratas que buscan vulnerabilidades en macOS sin un objetivo claro, lo que aumenta la incertidumbre sobre sus efectos.

Consejos básicos para proteger tus dispositivos

Contar con un buen antivirus es el primer paso para evitar disgustos. Los análisis regulares permiten detectar a tiempo código malicioso que pueda estar oculto en el sistema.

Mantener siempre actualizado tanto el sistema operativo como las aplicaciones también es clave. Los hackers aprovechan cualquier retraso en la instalación de parches de seguridad para atacar.

La prevención ante virus y troyanos pasa igualmente por el sentido común, no abrir correos sospechosos, evitar hacer clic en enlaces acortados en redes sociales, desconfiar de ventanas emergentes que piden instalar “actualizaciones urgentes” y limitar el uso de Wi-Fi público para tareas sensibles como acceder a cuentas bancarias.

Una amenaza que no desaparece

Lejos de ser un problema del pasado, los virus y troyanos siguen muy presentes y se adaptan a los nuevos tiempos. Con un inicio de curso en el que el ordenador vuelve a ser el centro de la actividad diaria, los usuarios deben extremar las precauciones. La mejor defensa sigue siendo la prevención, acompañada de una actitud vigilante para que el estudio y el trabajo digital sean realmente seguros.