Giro inesperado en el caso Biondo que afecta a Raquel Sánchez Silva: "La gente piensa que..."

El caso de Mario Biondo ha dado un giro inesperado tras doce años de incertidumbre. La Audiencia de Madrid ha reconocido que el cámara italiano, hallado muerto en mayo de 2013 en el domicilio que compartía con la presentadora Raquel Sánchez Silva, pudo haber sido asesinado. Esta nueva resolución judicial supone un antes y un después en una historia marcada por el dolor, la constancia y las dudas sobre la versión oficial.

En su momento, las autoridades españolas concluyeron que se trataba de un suicidio, pero su familia nunca lo creyó. Desde entonces, los Biondo han emprendido una larga batalla judicial entre España e Italia para demostrar que el joven no se quitó la vida. La reapertura parcial del caso devuelve la esperanza a sus padres, que durante años se han enfrentado a la incomprensión y al escepticismo.

Santina D’Alessandro, la madre de Mario, ha sido la voz más incansable en esta lucha. En su último paso por El programa de Ana Rosa, no pudo evitar la emoción al recordar los años de dolor y silencio: «La gente piensa que éramos una familia de locos, que no aceptamos que Mario era un drogadicto. Terrible». La mujer siempre ha negado esa versión y asegura que el fallo de la Audiencia de Madrid es «una pequeña victoria, seguramente». Según dice, el proceso ha estado lleno de sombras, con pruebas desaparecidas y conclusiones precipitadas. «Nosotros siempre hemos pensado que fue asesinado. Siempre, desde el primer día. Yo tengo claro quién fue la persona, pero no lo puedo decir. No una persona, varias personas están involucradas en la muerte de mi hijo», afirmó también en Espejo Público.

La aparición de Andrea Biondo

En otro orden de cosas, debemos prestar atención a la aparición del hermano de Mario Biondo, Andrea, quien ha expresado públicamente su alivio tras conocer la decisión judicial, aunque mantiene la prudencia: «Mi hermano merece justicia, nada más. Hemos esperado muchos años y no vamos a rendirnos ahora».

La familia, que ha contado con el apoyo de peritos forenses italianos, sostiene que el cuerpo presentaba marcas incompatibles con un suicidio. Los informes periciales encargados en Italia apuntan a la posibilidad de que Mario fuera estrangulado antes de ser colgado, y que la escena del crimen fue manipulada para simular un ahorcamiento.

Después de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, Andrea Biondo le ha dado una entrevista a la periodista Marta Riesco y ha asegurado que no busca hacer daño a nadie, y mucho menos a Raquel Sánchez Silva. Entiende que resucitar el conflicto sea un tema doloroso para ella, pero necesita saber qué pasó con su hermano. «Es el primer paso para hacer la justicia que Mario merece», empieza diciendo en No somos nadie, programa presentado por María Patiño en Ten. «Estamos muy felices con la noticia que ha llegado de España después de diez años. Es un primer paso. Finalmente, también en España, después de diez años, ha reconocido el homicidio. Mario merece justicia, absolutamente».

Raquel Sánchez Silva guarda silencio

Este nuevo giro judicial está generando mucho ruido. En Italia, la noticia ha sido recibida con enorme repercusión mediática, mientras que en España el caso sigue dividiendo opiniones. Raquel Sánchez Silva, que siempre ha mantenido silencio ante las acusaciones indirectas, se ha convertido de nuevo en foco de atención. No obstante, la presentadora se niega a participar en esto y no está dispuesta a recibir ciertos comentarios. Por ese motivo, nos sería de extrañar que se pusiera en manos de sus abogados, pues no sería la primera vez que los padres de Mario Biondo lanzan mensajes con segundas intenciones.

Raquel ha conseguido rehacer su vida después de la pesadilla que vivió y hay que tener en cuenta una cosa fundamental: la justicia nunca le ha considerado culpable, nunca le ha imputado y nunca le ha señalado. De esta forma, cuando empezó su guerra contra los Biondo no tuvo más remedio que ponerse en manos de sus abogados. Recordemos que es una persona pública, que trabaja en televisión y que su imagen está en boca de todos, por eso hay determinados rumores que quiere cortar de raíz.

La periodista ha reaparecido en Madrid después de la rueda de prensa que han dado sus Santina y Pippo, sus antiguos suegros. Como era de esperar, ha guardado silencio y ha pedido a los reporteros que le dejen de hacer guardias porque su postura va a seguir siendo la misma. Entiende el trabajo de la prensa, que siempre ha sido respetuosa con ella, pero se niega a pronunciar ninguna palabra sobre el tema. Nunca lo ha hecho y así va a seguir siendo.