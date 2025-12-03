El nuevo bache en la vida de Anabel Pantoja que dificulta su situación: «Algo no iba bien»

Los últimos días han sido especialmente intensos para Anabel Pantoja. La protagonista de nuestra noticia esperaba vivir en calma el primer cumpleaños de su hija Alma y se ha encontrado con un torbellino de informaciones que han terminado por ensombrecer una celebración que para ella era profundamente significativa.

Aunque la fiesta reunió a familiares y amigos que quisieron acompañarla en un momento tan emotivo, la alegría se vio difuminada por las acusaciones vertidas contra su novio, David Rodríguez, a quien un fotógrafo señala por haberle golpeado en la cabeza mientras realizaba su trabajo. A esto se suma la creciente oleada de comentarios que apuntan a tensiones con Merchi, la madre de Anabel, una situación que habría llevado incluso a que David pidiera a la influencer no coincidir con ella, situándola en una posición especialmente delicada.

Todas estas habladurías han coincidido con un momento en el que Anabel estaba inmersa en la recta final de Bailando con las estrellas, un proyecto que, según ha confesado en varias ocasiones, le ha supuesto un desafío físico y emocional importante. La creadora de contenido, que se mostraba emocionada por haber alcanzado la final después de semanas de esfuerzo, ha visto cómo la polémica ha terminado colándose en una etapa que debería ser ilusionante.

Sin embargo, el golpe más inesperado llegó cuando comenzó a sentir molestias físicas que no lograba identificar, una sensación que terminó por encender todas sus alarmas. «Sabía que algo no iba bien», reconoció entre lágrimas, dejando ver que la preocupación llevaba días rondándole.

El nuevo problema de Anabel Pantoja

Para aclarar qué estaba ocurriendo, Anabel decidió acudir a una clínica de fisioterapia, donde recibió un diagnóstico que podría comprometer su actuación en la final del concurso. Los especialistas le confirmaron que sufría una distensión de la musculatura intercostal, una lesión incómoda que afecta directamente al movimiento y a la respiración.

Aunque la sevillana respiró aliviada al saber que el hueso estaba en buen estado y que no había rastro de fractura o fisura en la costilla, no pudo evitar sentir cierta frustración al comprender que el dolor no desaparecería de un día para otro. «Yo sabía que tenía algo», lamentó, evidenciando que intuía que su malestar no era pasajero.

El profesional que la atendió le explicó que este tipo de lesiones resulta «muy dolorosa» y que, en su caso, ya había comenzado a limitar acciones tan simples como inhalar profundamente o girar el torso. La noticia llega en un momento especialmente sensible para la influencer, que se enfrenta a una prueba televisiva exigente a la vez que lidia con rumores, tensiones familiares y la presión que implica estar expuesta públicamente. Esta nueva piedra en el camino se suma a un periodo que ya venía plagado de dificultades, y que demuestra que, detrás de la imagen alegre que suele mostrar, hay un proceso personal que no siempre es visible.

Anabel Pantoja está enfadada

Pese a todas estas circunstancias, Anabel ha querido mantener una actitud firme ante la polémica que rodeó la celebración de su hija. Tras la difusión de las informaciones sobre el supuesto ambiente tenso en el cumpleaños, la sevillana optó por pronunciarse brevemente, pero con su estilo directo habitual.

«No te preocupes, mi vida, no pasa nada. Yo te entiendo, pero igual que yo te entiendo, tú me entiendes a mí, ¿no? Pues no voy a entrar en nada, mi amor. Que hablen. Yo estoy muy feliz. Mi niña ha cumplido un año, ¿sabes? Pues ya está», declaró ante las cámaras de Europa Press, dejando claro que no piensa alimentar enfrentamientos ni confirmar rumores que puedan enturbiar un recuerdo que prefiere conservar intacto.

Finalmente, Anabel quiso agradecer el interés mostrado por la prensa y restar importancia a los comentarios que apuntaban a un cumpleaños conflictivo. «Muchas gracias. Yo estoy muy bien siempre. Cuando tengo malos días, como todo el mundo los tiene. Ya está, pero hemos tenido un cumpleaños maravilloso», concluyó con serenidad, intentando cerrar un capítulo que, para ella, debería estar asociado a la felicidad de ver crecer a su hija y no a las tensiones externas que intentan empañar uno de los días más especiales del año.

En medio de este cúmulo de tensiones, rumores y contratiempos físicos, Anabel Pantoja intenta mantener el equilibrio entre su vida personal, su exposición y los retos profesionales que afronta. Aunque reconoce que no está atravesando una etapa sencilla, su manera de responder muestra una voluntad clara de seguir adelante pese a todo. La modelo, consciente de que cada gesto suyo se analiza con lupa, apuesta por centrarse en lo verdaderamente importante y avanzar con serenidad, dejando que el tiempo, la verdad y la calma pongan cada pieza en su sitio.