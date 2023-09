Se cumple más de una década desde que el operador de cámara y esposo de Raquel Sánchez Silva, Mario Biondo, fuera hallado muerto en su domicilio de Madrid, colgado de una estantería con una pashimina, «con las piernas estiradas y los pies hacia adentro», según detalló la madre del joven, Santina d’Alessandro. Sin embargo, su lance sigue de actualidad. Más aún, tras el estreno, el pasado 3 de agosto, de Las últimas horas de Mario Biondo, el documental de Netflix que repasa, precisamente, los pasos del italiano antes de su fallecimiento, el 30 de mayo de 2013.

Producido por PAR Producciones, con Guillermo Gómez, ex manager de la ex presentadora de Supervivientes, y Luis Velo como productores ejecutivos, el documental comenzó a prepararse en 2021 y cuenta con más de doscientas horas de grabación en las que se presentan y exponen algunas de las pruebas del caso, así como las investigaciones judiciales, sentencias e informes, y los testimonios de todos quienes vivieron el trágico desenlace de Biondo en primer persona, y de expertos en la materia. Todos, excepto Raquel.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en un desfile de moda / Gtres

Si bien la docuserie es, en propias palabras de María Pulido, la directora del documental, la historia de cómo vivió el suceso la periodista, ella no habla ni participa directamente en la producción. Motivo por el cual, hace escasas horas, la propia Raquel Sánchez Silva, se ha visto obligada a lanzar un comunicado defendiéndose de las acusaciones vertidas sobre sí misma por esta misma razón. «La Sra. Sánchez Silva no ha participado ni intervenido en modo alguno, ya sea directa o indirectamente en el planteamiento, grabación y producción de la mencionada serie, ni ha facilitado información ni contenido alguno para su elaboración», comienza diciendo el escrito.

«La Sra. Sánchez Silva no sólo rechazó cualquier forma de participación y/o intervención en aquella serie, sino que manifestó expresa y reiteradamente, tanto al Sr. Gómez como a los directivos de Netflix, su frontal oposición a la producción y emisión de ninguna serie o programa sobre el fallecimiento del Sr. Biondo, al creer oportuno seguir guardando el respetuoso silencio que desde tan luctuoso suceso ha venido manteniendo», añade.

Raquel Sánchez Silva en el funeral de Mario Biondo / Gtres

Unas palabras, sea como fueren, para las que no se ha hecho esperar la reacción de la madre del fallecido. En las últimas horas, Santina Biondo, que mantiene una guerra abierta contra Raquel por las posibles causas de la muerte de su hijo, ha acusado a la natural de Plasencia de mentir, entre otras cosas, en sus redes sociales. «¿Pero quien va a creerte? Esta declaración es un insulto a nuestra inteligencia», ha escrito. «Sabías que esta producción estaba en progreso y en noviembre de 2022 terminaste la relación profesional con Guillermo Gómez Sancha. Según el contenido del comunicado, estás en contra de esta producción, ¿Y en nueve meses no has hecho nada para evitar su salida?», añade.

Cabe recordar en este sentido, que si bien en un principio todas las teorías de la muerte de Mario Biondo apuntaban hacía el mismo lado, el del suicidio, muy pronto, su caso fue motivo de numerosos debates en televisión y, sobre todo, en los juzgados de nuestro país y en Italia, precisamente, por la desconfianza de la familia de cuál fuera el trágico desenlace de Biondo.