¿Existe relación entre el color de los ojos y la inteligencia? Los psicólogos lo explican

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¿Está el color de los ojos relacionado de alguna manera con la inteligencia? Suele decirse que aquellas personas que por ejemplo tienen ojos azules son más creativos, pero es esto cierto? ¿Existe un rasgo de la personalidad en función de si nuestros ojos son marrones, verdes o azules? Lo cierto es que la principal diferencia al respecto tiene que ver con la genética y, hasta aquí, no hay demasiado misterio. El problema empieza cuando intentamos ir un poco más allá y utilizamos el color del iris para explicar cómo es una persona.

De hecho, como decimos, los ojos azules son probablemente los que más aparecen en este tipo de afirmaciones. A las personas que los tienen se les atribuyen cualidades como la creatividad, la capacidad de análisis o la organización y, con el tiempo, también se ha extendido la idea de que podrían ser más inteligentes. Pero una cosa es la imagen que nos hacemos de alguien al verlo y otra muy distinta que exista una relación real. Los estudios realizados hasta ahora no permiten afirmar que tener los ojos claros suponga ninguna ventaja intelectual.

¿Existe relación entre el color de los ojos y la inteligencia?

Es difícil saber cuándo empezó exactamente esta creencia sobre el color de los ojos, y en concreto el azul, y la inteligencia. Pero lo que sí resulta fácil entender es cómo ha conseguido mantenerse. Durante mucho tiempo, los ojos azules se han asociado con personas tranquilas, organizadas, creativas o capaces de reaccionar bien en situaciones complicadas. Si reunimos todas esas cualidades, no cuesta demasiado ver de dónde pudo salir la idea de relacionarlas también con una mayor inteligencia.

Sin embargo, las investigaciones realizadas por psicólogos de la Universidad de Edimburgo no han encontrado pruebas que permitan establecer esa relación. Lo que aparece con mucha más claridad son los estereotipos que construimos alrededor de determinados rasgos físicos. El doctor Fallone, vinculado a esta universidad, también ha abordado esta cuestión, pero tampoco existe una diferencia intelectual demostrada que pueda explicarse por el color de los ojos.

En publicaciones citadas por Current Psychology aparecen varias de las características que suelen atribuirse a las personas de ojos azules. Entre ellas están la creatividad, la organización o la capacidad para actuar bajo presión. Curiosamente, también aparecen otras bastante menos favorecedoras, como una menor empatía o una mayor tendencia a anteponer los propios objetivos.

Esto ya da una pista de lo poco que podemos sacar en claro simplemente mirando el iris de alguien. Una persona de ojos azules puede ser tremendamente organizada y otra, con exactamente el mismo color, no encontrar nunca las llaves de casa. Compartir un rasgo físico no significa compartir también una determinada forma de ser.

Lo que realmente determina el color de nuestros ojos

Aquí sí tenemos respuestas mucho más claras. El color de los ojos depende en gran medida de la genética y de la melanina que hay en el iris. Su cantidad y distribución influyen en que veamos una tonalidad más clara, más oscura o situada en algún punto intermedio. Otra cosa muy diferente es intentar utilizar ese color para averiguar cómo funciona el cerebro de una persona. Tener los ojos azules no hace que pensemos de una determinada manera, igual que unos ojos marrones no nos dicen si alguien es tímido, creativo o especialmente bueno resolviendo problemas.

A pesar de ello, todos nos hacemos una primera impresión de las personas a partir de lo que vemos. Nos fijamos en su expresión, en cómo visten, en su forma de moverse o en su mirada. Con esos pequeños detalles construimos rápidamente una imagen de quien tenemos delante, aunque después descubramos que no se parece demasiado a la realidad.

Algo similar ha ocurrido con el color de los ojos. Cuando determinadas ideas se repiten durante años, terminan pareciendo más ciertas de lo que realmente son. Por eso siguen apareciendo descripciones sobre cómo supuestamente son las personas de ojos azules, verdes o marrones. Pueden resultar entretenidas, pero difícilmente sirven para saber cómo va a comportarse alguien y mucho menos para conocer sus capacidades.

Por qué no podemos saber la inteligencia de alguien mirando sus ojos

La propia inteligencia es demasiado compleja como para reducirla a un único rasgo. Hay personas con una memoria extraordinaria, otras que aprenden con enorme rapidez y otras que destacan cuando tienen que encontrar una solución a un problema. Incluso alguien puede sobresalir muchísimo en un ámbito y tener más dificultades en otro.

Por eso tampoco tendría demasiado sentido pensar que el color del iris puede darnos esa información. Dos personas con unos ojos prácticamente idénticos pueden aprender, razonar o enfrentarse a un problema de maneras completamente diferentes. Los ojos azules llevan años relacionados con la creatividad, el análisis o la organización y probablemente ahí esté el origen de buena parte de esta creencia. Pero, por lo que sabemos hasta ahora, tenerlos azules no hace a nadie más inteligente. Y tenerlos verdes o marrones tampoco dice lo contrario.