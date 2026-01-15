Fact checked

A menos de nueve días de la celebración del examen MIR — previsto para el 24 de enero — el Ministerio de Sanidad de Mónica García ha vuelto a alterar los plazos de una de las fases clave de la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE), provocando malestar entre miles de opositores y fuertes críticas políticas y sindicales.

El departamento que dirige Mónica García confirmó que las listas definitivas de admitidos y excluidos, que originalmente debían haberse publicado el 7 de enero, no estarán disponibles hasta este jueves, apenas ocho días antes de la prueba. Esto afecta a las pruebas MIR, FIR, EIR, BIR, PIR, RIR y QIR, dejando a muchos candidatos en la incertidumbre sobre su situación administrativa hasta prácticamente la antesala del examen.

Retrasos acumulados y efectos en los aspirantes

La publicación de las listas provisionales también se realizó con un retraso considerable, el pasado 15 de diciembre, más de un mes después del calendario habitual. A ello se sumaron errores generalizados en la puntuación académica de miles de aspirantes, obligando a un proceso rápido de subsanación en fechas festivas, con un tiempo reducido para corregir incidencias.

«Mucha gente todavía no sabe si está definitivamente admitida o incluso dónde se examinará», lamenta un aspirante, señalando que la ansiedad generada por esta incertidumbre ha restado orientación al estudio en un momento crucial.

Organizaciones sindicales médicas han denunciado lo que describen como «una falta de organización que perjudica a los estudiantes y no muestran transparencia». Por otra parte, escenifica «caos organizativo» en esta convocatoria, con problemas técnicos e irregularidades en los procedimientos que ponen en cuestión la planificación del proceso.

Justificaciones oficiales

Desde Sanidad se han atribuido los retrasos a dos factores principales: la implantación de un nuevo sistema de contratación administrativa que, según el ministerio, aporta mayores garantías, y la actualización de los sistemas informáticos que gestionan el proceso, lo que ha generado incidencias técnicas adicionales y ha ralentizado la publicación de los listados. Las fuentes oficiales han asegurado que priorizan la fiabilidad y la exactitud de los datos, aunque no descartan publicar antes del 15 de enero si los trabajos técnicos concluyen antes de lo previsto.

Críticas políticas y petición de explicaciones

La polémica ha traspasado el ámbito académico para llegar al Parlamento. El Partido Popular (PP) ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud para que Mónica García comparezca de forma urgente ante la Comisión de Sanidad y explique los motivos de los continuos incumplimientos de los plazos y la «deficiente gestión» de la convocatoria.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha denunciado el «caos» y el «desastre» que está generando el Gobierno con esta convocatoria. «El Gobierno de Sánchez y García está generando una incertidumbre inaudita y un desconcierto entre los profesionales sanitarios que no merecen», ha indicado Fúnez.

Desde el PP recuerdan que esta convocatoria de los exámenes MIR ya vino acompañada, antes del verano, de la renuncia en bloque del comité de expertos que debían preparar dichas pruebas, como consecuencia del cambio unilateral de las condiciones por parte del Gobierno.

Además, señalan que, hace unas semanas y tras la lista provisional de admitidos, denunciaron que el Gobierno estaba dejando sin plaza en estas pruebas a 6.738 médicos, 671 psicólogos o 8.855 profesionales de enfermería, pese a estar admitidos, debido a la escasez de plazas convocadas por el Ejecutivo.

«Una escasez de plazas en los exámenes MIR que no hace más que agravar el principal problema que adolece en estos momentos el Sistema Nacional de Salud, como es la falta de profesionales», apuntan los ‘populares’.

«Sin embargo, la respuesta de Pedro Sánchez y Mónica García para la última convocatoria no ha pasado de aumentar en apenas 36 plazas MIR para Atención Primaria», indica el PP, que considera que es una cifra «irrisoria» y que refleja la «absoluta irresponsabilidad del Ejecutivo, que parece más dispuesto a colapsar la Sanidad Pública para confrontar que en ofrecer los recursos, presupuestos y profesionales necesarios para atender a los ciudadanos».

Un examen clave en tensión

El examen MIR es uno de los procesos más importantes del sistema sanitario español, ya que determina el acceso de los médicos a la formación especializada y, por ende, la planificación de recursos humanos para el Sistema Nacional de Salud (SNS). Con más de 34.000 aspirantes admitidos provisionalmente y plazas muy disputadas, cualquier fallo en la planificación del calendario repercute directamente en la preparación y tranquilidad de los opositores.

Mientras tanto, y con la cuenta atrás en marcha, los estudiantes esperan que la publicación de las listas definitivas permita centrar todas sus energías en el estudio y evitar que la organización de la convocatoria sea un lastre más en su desafío profesional.