Las albóndigas son uno de los platos más populares debido a su versatilidad y sabor. Son sencillas de preparar, se pueden acompañar con diferentes salsas y, lo mejor de todo, suelen gustar a todo el mundo. Sin embargo, el proceso de darles forma puede resultar un tanto engorroso. El momento de formar las albóndigas es, para muchos, uno de los más tediosos, ya que la carne se suele pegar a las manos. Afortunadamente, existe un truco muy sencillo que ayuda a resolver este inconveniente y que, sin duda, facilita la preparación de las albóndigas: utilizar una botella de plástico.

Para que este plato quede perfecto, la elección de la carne es un factor clave. Se recomienda que la carne sea fresca y que se pique en el momento de la compra para evitar que pierda sabor. También es importante no picarla demasiadas veces, ya que si se hace, la carne puede quedar muy pastosa, lo que afectará la textura de las albóndigas. Para un sabor jugoso, lo mejor usar carne con algo de grasa, como una mezcla de ternera y cerdo, ya que la carne magra, aunque saludable, puede resultar en albóndigas secas.

El truco definitivo para hacer unas albóndigas perfectas

El truco consiste en cortar la parte superior de una botella de plástico vacía y usarla para moldear las albóndigas. Al colocar la carne picada en la botella, sólo hay que apretar un poco para que la carne pase por la abertura y, con la ayuda de una cuchara, se van retirando las albóndigas formadas. Este método es muy eficaz porque permite moldear las albóndigas sin ensuciarse las manos ni que la carne se quede pegada a la piel. Además, hace que el proceso de preparación sea mucho más rápido y limpio, lo que permite dedicar más tiempo a otras partes de la receta, como la preparación de las salsas o los acompañamientos.

Consigue una botella de plástico vacía (puede ser de agua, refresco o cualquier otro tipo de botella). Corta la parte superior de la botella, justo por encima del tapón, para crear un orificio por donde pasará la carne. Prepara la carne picada en un bol, añadiendo los ingredientes que desees para aliñarlas, como pan rallado remojado en leche, ajo picado, huevo, perejil, sal, pimienta o incluso hierbas y especias (como orégano, curry o jengibre). Coge una pequeña porción de la carne ya aliñada y colócala dentro de la botella, de forma que quede dentro del orificio que has cortado en la parte superior. La carne debería estar bien compacta, pero no demasiado apretada, para que pueda salir fácilmente. Sujeta la botella con una mano y, con la otra, presiona ligeramente la carne hacia abajo, apretando la botella con suavidad para que la carne pase por el orificio. Una vez que la carne esté saliendo por el orificio, utiliza una cuchara para retirar la albóndiga formada. Continúa añadiendo porciones de carne a la botella y repitiendo el proceso de apretar y retirar las albóndigas hasta que hayas formado todas las que desees. Gracias al truco de la botella, no es necesario tocar la carne con las manos. Una vez que hayas formado todas las albóndigas, puedes cocinarlas como más te guste: al horno, fritas en aceite caliente, o cocinadas en salsa. Si decides hacerlas en salsa, lo ideal es cocinarlas a fuego lento durante un buen rato para que se impregnen de todo el sabor.

Consejos prácticos

La base de unas buenas albóndigas es la carne que uses. Aunque se puede hacer albóndigas con carne de ternera, cerdo, pollo o pavo, la combinación de ternera y cerdo suele dar una textura ideal. La carne de cerdo aporta un poco de grasa, lo que ayuda a que las albóndigas queden más jugosas. Es importante que la carne no esté demasiado magra, ya que si no, las albóndigas quedarán secas.

Para darle sabor a las albóndigas, es fundamental aliñar bien la carne. La receta básica incluye pan rallado remojado en leche, ajo picado, huevo, sal y pimienta. Sin embargo, puedes experimentar con hierbas aromáticas como el orégano, romero o tomillo, o incluso añadir queso rallado o tomate seco picado para darle un toque especial.

Aunque no es obligatorio, es muy recomendable dejar reposar la masa de las albóndigas en la nevera durante unas horas antes de formarlas. Esto permite que los sabores se mezclen mejor, y también ayuda a que las albóndigas mantengan su forma al cocinarlas. Si la masa está muy pegajosa, puedes añadir un poco más de pan rallado o harina para darle más consistencia.

Existen varias formas de cocinar las albóndigas: fritas, al horno o cocinadas en salsa. Si decides freírlas, asegúrate de que el aceite esté lo suficientemente caliente para que se doren bien por fuera sin que se deshagan por dentro. Si prefieres cocinarlas en salsa, es recomendable dorarlas primero en una sartén para sellarlas y luego terminarlas en la salsa a fuego lento.