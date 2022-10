Una sopa de cebada perlada con champiñones es siempre un acierto. Claro que hay que poner la cebada en remojo la noche anterior, por lo que no es un plato que se pueda hacer de improviso. Por lo demás, igual que los garbanzos o cualquier legumbre que tengamos en casa, siempre hay que ponerlos a remojar. A pesar de eso, es muy sencilla de hacer, y queda espectacularmente rica. Y también muy saludable y reconfortante para los días más fríos que se avecinan. Y por si no fuera poco, se trata de una elaboración llena de nutrientes.

La cebada perlada es el grano al que se le ha quitado la cáscara, dejando un grano pulido, muy parecido al arroz redondo. Con este proceso, la cebada perlada no es un cereal completo o integral, por lo que no resulta tan nutritivo, ya que no contiene ni el salvado ni el germen. Se suele preparar en guisos o sopas que llevan mucho tiempo al fuego, pues el tiempo de cocción es largo (por eso hay que remojarla, cosa que ayuda a que se ablande).

El plus nutritivo lo aportan los champiñones, un superalimento que, además de ser delicioso, es bastante fácil de preparar. Sus característicos sabor y aroma otorgan ese toque gourmet que realza cualquier plato, por muy humilde que sea. Sin hablar de la cantidad de beneficios que tiene: bajos en calorías, fuente de proteínas, vitaminas del grupo B y D, y minerales como potasio y selenio.

Ingredientes: