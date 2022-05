La mermelada de calabacín con canela es una receta ideal para untar unas tostadas o unos bagels, rellenar empanadillas o para acompañar unos quesos o un poco de foie. Se trata de una mermelada casera con un sabor muy especial que se elabora con calabacín fresco, manzana, azúcar y canela, además de zumo de limón o de naranja. La pectina presente en la manzana y en el zumo de limón es lo que hace que la mermelada se espese y se endurezca. Aunque parezca sorprendente una mermelada casera con un ingrediente como el calabacín, el resultado encantará a todos en casa.

Como decimos, aunque no es usual utilizar el calabacín para hacer mermeladas, su versatilidad y sabor neutro lo convierten en un ingrediente ideal para preparar una deliciosa confitura o mermelada. Para ello se puede usar cualquier variedad de calabacín, ya sea rallado, verde, luna, etc. Además, se recomienda optar por aquellos que no tienen mucha semilla.

El calabacín o zucchini es además un ingrediente muy saludable, pues contiene mucha agua y aporta muy pocas calorías.

Ingredientes: