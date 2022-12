Un menú de Nochebuena fácil y rápido de hacer en casa

La Nochebuena es una de las fechas más especiales del año, un momento para compartir con nuestra familia y amigos. Y para hacer de esta noche una noche especial, nada mejor que preparar un menú delicioso. Sin embargo, preparar el menú de Nochebuena no siempre es fácil. Muchas veces se nos acaba el tiempo y no tenemos la oportunidad de preparar una comida tan elaborada como nos gustaría. Pero no hay de qué preocuparse, hay muchas recetas fáciles y rápidas de preparar para esta noche tan especial.

Celebrar la Nochebuena en casa con los seres queridos es una de las mejores tradiciones durante estas fechas. Esta experiencia es mucho más especial si tenemos un menú preparado específicamente para la ocasión. No hay nada mejor que disfrutar de una rica comida con los tuyos para celebrar estas fechas.

Crema verde con verduras de temporada y vieiras

Ingredientes

Usaremos para ello unos tiernos espárragos trigueros, una cebolla, vieiras frescas, harina de maíz, nata líquida, caldo de verduras, sal, aceite y pimienta.

Preparación