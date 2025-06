Varios agentes de la Policía Nacional han acudido este martes a la casa del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, después de que el ex dirigente socialista haya denunciado haber recibido un paquete sospechoso en su vivienda en el madrileño barrio de Chamberí.

Un furgón policial se ha desplazado hasta el domicilio de Cerdán después de recibir una llamada de un bulto que ha despertado la atención del hasta este mes militante socialista. Varios policías han accedido al interior del edificio con perros para hacer una mejor inspección del objeto recibido por la ex mano derecha de Pedro Sánchez.

Los agentes han permanecido cerca de una hora en el interior de la casa de Cerdán. Según fuentes presentes en la zona, habrían accedido al interior alrededor de las 9:20 horas. Lo han hecho después de que el propio político navarro llamase a la Policía Nacional por la presencia de lo que él consideraba un paquete sospechoso.

Cerdán, tras abandonar sus cargos, había sido avisado por la Policía de que, si recibía algún paquete sospechoso, lo pusiera en conocimiento del cuerpo. De esta manera, el ex dirigente del PSOE denunció que había recibido dos paquetes que él no había pedido. Finalmente, tras la inspección de los mismos, se ha constatado que no había presencia de explosivos y que, por tanto, no eran peligrosos.

Esta actuación policial tiene lugar después de que, este lunes, el antecesor de Cerdán y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el que fuera ayudante de éste, Koldo García, hayan comparecido en el Tribunal Supremo ante el juez instructor de la causa sobre la trama del PSOE, Leopoldo Puente. El ayudante del ex ministro se acogió a su derecho a no declarar, mientras que el que fuera secretario de Organización negó su participación, aseguró no reconocerse en los audios en poder de la Benemérita y exoneró a Santos Cerdán.

Investigación en el Tribunal Supremo

Cerdán, Ábalos y Koldo están siendo investigados en el Alto Tribunal por el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones irregulares de contratos públicos a varias empresas.

Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Cerdán ocupaba la cúspide de la presunta trama criminal que investiga el instituto armado. El documento expone que la trama habría recibido 620.000 euros por adjudicaciones irregulares, quedando pendientes otros 450.000 euros, todas estas cifras «gestionadas» por el que hasta este junio era mano derecha de Sánchez.

«Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mí. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa [Antxón Alonso] y mil cosas más», expresó Koldo en una grabación de noviembre de 2023 a las que tuvo acceso la UCO.

Por otro lado, se expone que una de las empresas favorecidas por la trama en la adjudicación de contratos públicos a cambio de mordidas, Servinabar 2000, pagó un piso en Madrid a Santos Cerdán.

El intercambio de mensajes tuvo lugar el 4 de septiembre de 2017. Entonces, el que fuera ayudante de Ábalos remitió a Cerdán un enlace de la web Idealista de un piso de un céntrico barrio de Chamberí en Madrid. El número tres del PSOE le indicó que «también podría ver ese inmueble», después le dice que, finalmente no lo sería él quien se encargaría de ese extremo: «El apartamento lo coge Servinabar, ya te contaré».

La Unidad Central Operativa ha asegurado que la búsqueda de piso se enmarca en el «reciente nombramiento como Secretario de Coordinación Territorial del PSOE y su cese como parlamentario foral navarro», indica el informe de la Benemérita.

Unos días después, el 12 de septiembre de 2017, tuvo lugar otra comunicación entre Koldo y Santos. En ella, el aún secretario de Organización del PSOE pidió al ayudante de Ábalos que «insistiese en que dejasen el precio en 900 euros, ya que le habían dado el visto bueno para ese importe».