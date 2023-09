¿Has probado estas cebollas rellenas de bulgur?

Estas cebollas rellenas de bulgur son solo otra manera de elaborar un plato espectacular y con mucha historia, como es el de las cebollas rellenas, cuyo origen en España, muchos conocedores localizan en el Principado de Asturias. De esta región se conocen las populares cebollas rellenas con carne y las cebollas rellenas con bonito, aunque también hay recetas francesas, italianas y mexicanas de cebollas rellenas con los más variados ingredientes. En este caso, el bulgur y las pasas dan un toque mediterráneo.

De algún modo es natural que haya debate en torno al origen de un plato que se basa en rellenar un bulbo sobre el que tampoco hay claridad sobre su lugar de domesticación. Aunque la mayoría de los expertos indican que se trata de una de las primeras plantas domesticadas, y que el proceso se habría dado en Asia Central, hay quienes afirman que fue en Asia Occidental, y otros creen que fue en el norte de África, en el antiguo Egipto. En Europa está presente desde hace 4.000 años, fue parte de la dieta de legionarios y gladiadores, y en la cocina española es tan esencial como el ajo y el aceite de oliva. Existen recetas españolas de cebollas rellenas desde el siglo XVII.

Ingredientes:

5 cebollas grandes

200 gramos de bulgur

400 ml de agua

20 gramos de jengibre rallado (dos cucharaditas)

Un puñado de pasas

Sal

Aceite de oliva virgen extra

Cómo preparar estas cebollas rellenas de bulgur:

Precalentar el horno a 200°C. Poner a calentar el agua en una cacerola y una vez que hierva agregar el bulgur, un chorrito de aceite y sal al gusto. Apagar cuando haya absorbido toda el agua. Pelar las cebollas, quitar la primera capa y cortar la mitad, a lo largo. Vaciar con cuidado las cebollas, de modo que las paredes no sean demasiado delgadas. Cortar el contenido retirado de las cebollas en brunoise. Echar un chorrito de aceite en una sartén y sofreír la cebolla picada en trocitos; cuando esté dorada agregar las pasas y el jengibre y saltear unos minutos. Añadir el bulgur a la sartén y cocinar unos minutos más. Poner a punto de sal el conjunto, también se pueden agregar algunas especias, al gusto. Colocar las mitades de la cebolla en una bandeja para hornear, rellenar con el contenido de la sartén e introducir al horno. Hornear durante 20 minutos.

Si no has probado estas cebollas rellenas de bulgur, es hora de que lo hagas, este plato enriquecerá tu menú incorporando una preparación muy sencilla de hacer, estéticamente de muy buen ver y de un sabor que va a encantar a tu familia o a tus invitados. Lo puedes acompañar con verduras cocidas al vapor (judías, zanahorias, brócoli, etc.).