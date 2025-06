No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. No solamente cuenta con un excepcional equipo, sino que cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado miércoles 25 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates. Por lo tanto, tuvieron la oportunidad de conocer a Carlos, un profesor de 52 años que llegaba desde Ciudad Real. No tardó sincerarse con el equipo: «Si tuviera una hija, no me gustaría que saliera con un hombre como yo». En el amor no le había ido del todo mal, puesto que había podido disfrutar de varias relaciones: «He experimentado mucho. Mi padre decía que llevaba 200 y siempre le decía que tantas no eran».

Su objetivo era conocer a una mujer cariñosa y romántica. Su cita para esa noche era Angy, una administrativa de 54 años que también llegaba desde Ciudad Real. Apasionada, la soltera quería encontrar a un hombre bueno y empático aunque con una pizca de locura. La primera impresión de ambos fue bastante dispar. «Lo que más me ha gustado de Angy son sus curvas», explicó el profesor. Ella, en cambio, se sintió algo descolocada: «Parece normal, ni guapo ni feo». Después de unas primeras palabras, Laura Boado quiso acompañarles hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Angy no tardó en confesar que tenía dos hijos, pero él también se sinceró en este sentido: «Yo tengo un hijo, pero no me importaría tener más». Una afirmación que descolocó por completo a la soltera: «Yo no quiero más, ahí me ha matado. Yo quiero disfrutar», explicó ante las cámaras de First Dates.

La situación empeoró de forma considerable cuando Carlos se negó en rotundo a confesar cuántas veces había mantenido sexo en una noche: «Si hablo, voy a quedar como un fantasma», expresó. Eso sí, ante el equipo del programa, quiso dar más detalles: «Me he tirado 24 horas seguidas sin salir del hotel». Ella lo tuvo claro: «Dime de qué presumes…»

Tras la velada, los compañeros de First Dates quisieron proponer a los solteros la oportunidad de pasar al reservado para poder conocerse un poco más. Fue entonces cuando Angy vivió un incómodo momento como consecuencia de un juego de azar. «Eso es muy peligroso». Todo ello mientras el soltero leyó el resultado: «Dale a tu cita un besito en el pechito».

Dadas las circunstancias, Angy no dudó un solo segundo en parar los pies a Carlos: «Me están viendo mis hijos, eso no pone». Tras una cita repleta de momentos incómodos y hasta decepciones, llegó la decisión final en First Dates. Ella no tuvo reparos a la hora de rechazar de forma contundente un segundo encuentro con el de Ciudad Real. ¡El amor no triunfó!