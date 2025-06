First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 23 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que pudieron conocer a Roberto, un soltero de 53 años afincado en Barcelona. Entre otras cuestiones, reconoció ser un gran apasionado al arte. Aunque no había tenido malas experiencias en el amor, lo cierto es que ha estado «de flor en flor» en los últimos años. Su objetivo era cambiar esa mentalidad, por lo que su intención era encontrar a una persona especial con la que formar una familia.

De hecho, no dudó en ser muy concreto: «Una persona a la que le guste el arte, la cultura, el deporte y la comida, porque yo adoro cocinar». Su cita para esa noche iba a ser Esther, una peluquera de Barcelona que tenía una gran pasión, y era su profesión: «No decidí ser peluquera, ya lo llevaba dentro desde pequeña». Por si fuera poco, se definió como una mujer tolerante aunque con mucho carácter. Algo que los espectadores pudieron apreciar a su llegada al restaurante, ya que rápidamente dejó muy claro lo siguiente: «No es mi tipo». Nada más hacer las presentaciones y tras intercambiar unas primeras palabras, no tardaron en descubrir que tenían algo en común, y era su presentación. Así pues, Carlos Sobera les invitó a comenzar la velada: «Os llevo a la mesa. ¿Os parece bien?», preguntó, sin esperar en absoluto la respuesta que iba a recibir por parte de uno de los comensales.

«Bueno…», comenzó diciendo la catalana. «¿Cómo que bueno? ¿No quieres ir a la mesa?», alcanzó a decir Carlos Sobera. «No quiero ir porque ya veo de entrada que no vamos a congeniar. Lo veo rápido últimamente, no me apetece cenar con él», aclaró Esther, en un alarde de completa sinceridad.

Por si fuera poco, hizo saber al presentador que no estaba «para perder el tiempo» tras su nefasta experiencia en el amor: «Yo no soy una persona falsa y no voy a estar por estar. Ni como amigo ni como pareja, lo tengo claro», expresó. Una vez despidió a la soltera y le deseó suerte en el futuro, el presentador quiso dirigirse al comensal.

Como era de esperar, no había podido articular palabra tras el plantón de la catalana: «No sé ella qué habrá pensado, pero pienso que a lo mejor ha venido para hacer una escena tan patética», aseguró. Antes de dejar atrás su rápida, pero intensa visita al restaurante, el presentador le invitó a regresar a First Dates para intentar encontrar el amor. «Me voy muy feliz y contento porque soy una persona respetuosa, educada y amable. No todos son como yo», explicó.