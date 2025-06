El mensaje de Óscar Puente a Miss Asturias por la corrupción en LogiRAIL: «Mañana te llaman de mi parte»

Claudia Montes, Miss Asturias 2017 y ex militante del PSOE, alertó a la cúpula de los socialistas de que existía corrupción en Logirail, una de las subcontratas del Ministerio de Transportes. Montes habló con el ministro Óscar Puente, que le respondió para tener una reunión a través de su cuenta oficial de Instagram, que prueba que Miss Asturias no miente.

«Mañana te llama mi jefa de gabinete. Se llama Encarna», le escribió el pasado 9 de agosto. Dos días después, el 11 de agosto a las 10:35 horas, volvió a escribirle lo siguiente: «Encarna ha sido mi jefa de gabinete en la alcaldía de Valladolid. Es una persona de absoluta confianza. Y compañera del partido. No te preocupes por eso. Es como si te llamase yo».

Miss Asturias no recibió respuesta del ministro tras su compromiso. Según su relato, intentó reunirse con su jefa de gabinete, pero no le contestaron.

Se puso en contacto con Raquel Sánchez

Previamente, Montes también se puso en contacto con la anterior ministra de Transportes, la predecesora de Puente. Se trata de Raquel Sánchez, que llevó la cartera desde el 12 de julio de 2021 hasta el 21 de noviembre de 2023.

Miss Asturias escribió a su secretaria Ana para tratar de alertarle sobre la corrupción que estaba viendo en Logirail y en la que dice que podrían estar implicados miembros del PSOE. Le solicitaba una reunión como al resto de altos cargos. En este caso, no obtuvo respuesta.

Miss Asturias también alertó a Barbón

Los avisos sobre corrupción de Miss Asturias también llegaron al presidente autonómico, Adrián Barbón. A continuación, la transcripción completa del mensaje enviado el 10 de octubre de 2022.

«Buenos días. Después de la conversación mantenida con la secretaria. Procedo a pedirle la reunión por escrito. Asunto a tratar una injusticia. A raíz de descubrir asuntos en una empresa pública de Asturias y de Madrid. En el que están supuestamente, hasta que un juez diga lo contrario, implicadas muchas personas del PSOE. El asunto ya lo saben muchos del partido y la FSA (Federación Socialista Asturiana)».

Miss Asturias se despedía con un cordial saludo y con esperanzas de respuesta. Sin embargo, Barbón ignoró este mensaje y la reunión no se llegó a producir. Ni siquiera contestó a pesar de que se le alertaba sobre corrupción en su partido.

La declaración Supremo

Durante su declaración testifical ante el juez del Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, Claudia Montes reveló que había puesto en conocimiento de las más altas instancias políticas las presuntas irregularidades que observó durante su trabajo en Logirail.

Cuando el Ministerio Fiscal le preguntó si iba a denunciar o ya había denunciado las irregularidades que mencionaba, Montes fue clara en su respuesta: «Lo puse en conocimiento de la nueva ministra de transportes, lo puse en conocimiento de Óscar puente, del presidente de Asturias, yo más no puedo hacer».

La decisión de contactar con estas autoridades surgió de lo que ella describió como un patrón de comportamiento sospechoso en Logirail. «He visto cosas que no me cuadraban. No tengo pruebas. Me cambiaban de puesto porque no querían que yo me enterara de cosas», expuso ante el juez. Esta situación la llevó a sospechar que existían irregularidades sistemáticas en la empresa.

Montes también estableció una conexión directa entre el presunto acoso laboral que sufrió y su conocimiento de información sensible. Cuando el juez le preguntó si atribuía el bullying a que no querían que descubriese ciertas cosas, ella respondió afirmativamente, sugiriendo que los cambios de puesto y el maltrato laboral tenían como objetivo silenciarla.

La testigo expresó su convicción de que creía que la empresa para la que trabajó debería ser objeto de investigación. Esta afirmación la realizó en el contexto de explicar por qué había solicitado el teléfono del presidente de Renfe.

Corrupción en Logirail

Tal y como explicó en la entrevista con OKDIARIO, Montes asegura que en Logirail se colocó como gerentes a una persona del partido y que había irregularidades a la hora de adjudicar las licitaciones públicas. Explicó que se troceaban para que fuera contratos menores y que se daban a determinadas empresas por orden de los jefes.