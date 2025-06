Tráiler de ‘Eden’: Ron Howard reúne a un elenco de estrellas en su última película

Después de una gran espera, la nueva película de Ron Howard parece que ya se veo un poco la luz al final del túnel. Y es que Eden ha adquirido una especie de fama de «cinta maldita» debido a las complicaciones para encontrar distribución en salas, tanto en Estados Unidos como en Europa. En España por ejemplo, todavía no tiene una fecha de estreno oficial y eso es francamente extraño para un proyecto que reúne a nombres de la talla de Jude Law, Vanessa Kirby, Ana de Armas, Sydney Sweeney y Daniel Brühl. Ahora el último tráiler ofrece ciertas esperanzas sobre un estreno internacional, mientras esperamos a ver si la producción termina proyectándose en las salas españolas o si en cambio, terminamos viéndola directamente en alguna plataforma de streaming.

Según reza la sinopsis oficial, la historia nos sitúa en 1932, cuando un grupo de europeos busca una nueva vida en una isla deshabitada en el archipiélago de las Galápagos. Dichos habitantes y quienes les siguen creen haber encontrado un paraíso, pero en realidad terminarán viviendo un infierno. La trama aunque pueda sorprender, está basada en los hechos reales de unos sucesos que obsesionaron al propio Howard hace más de una década cuando escuchó la aventura de este grupo de colonos por primera vez. El cineasta norteamericano no es tampoco un extraño en el marco de Hollywood. En 2002 conquistó la alfombra roja con Una mente maravillosa, alzándose con las estatuillas a mejor película y dirección. No obstante, recientemente ha demostrado que no ha perdido el pulso a esto de sentarse tras la cámara. En 2022 filmó la estimable Trece vidas y el año pasado, publicó en Disney + el documental Jim Henson: La audacia de las ideas. El guion de Eden corre a cargo de Noah Pink, cocreador de la serie Genius y responsable de Tetris, la cinta protagnizada por Taron Egerton que nos mostró la salida comercial y distribución del videojuego homónimo.

Tráiler de ‘Eden’

El adelanto promocional de Edén nos presenta al doctor Friedrich Ritter (Law) y a su mujer Dora (Kirby), cuya apacible y utópica vida comienza a enfangarse con la llegada de una nueva oleada de visitantes que al igual que ellos, también provienen del viejo continente. Estos dos grandes grupos de familias deberán aprender a coexistir, bajo la pretensión de La Baronesa (De Armas), la cual desea controlar el idílico lugar. Aparte de las grandes estrellas anteriormente mencionadas, el filme cuenta además con la presencia de Toby Wallace (Bikeriders), Richard Roxburgh (Moulin Rouge), Felix Kammerer (Sin novedad al frente), Paul Gleeson (La delgada línea roja) y Nicholas Denton (Intruso).

En contra a la expectación generada por los miembros de su equipo creativo y elenco, su paso por el Festival de Toronto en 2024 dejó bastantes dudas. La prensa especializada internacional que la pudo ver la describió como una «locura» y que como autor, Howard por fin se ha permitido el lujo de «perder la cabeza». En la banda sonora encontramos al doble ganador del Oscar, Hans Zimmer.

No obstante, el conjunto de reseñas es bastante negativa para Eden. La película tiene un 57% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes.

De los papeles más exigentes de de Armas

La actriz de ascendencia cubana expresó hace meses su miedo a asumir el rol de Eden, aunque terminó abrazando el papel como un reto:

«Tener esta loca relación de trío, y ser una mujer de polos opuestos-o es dulce, tierna, frágil, nerviosa y asustadiza, o es absolutamente loca y peligrosa-, fue como encontrar ese límite. ¿Cuál era mi mayor locura? ¿Hasta dónde podía llegar?», le contaba la nominada al Oscar a Vanity Fair. A de Armas la vimos hace poco en Ballerina, el spin-off de John Wick que terminó siendo un fracaso comercial. Una dinámica un tanto negativa para la intérprete, cuyas últimas producciones no han estado a la altura de lo que venía demostrando en la meca del cine hace algunos años, cuando apareció en títulos tan estimulantes como Blade Runner 2049 (2017) o Puñales por la espalda (2019).

Según se comenta, Eden contiene escenas polémicas como un parto «muy loco», manifestándose la producción como una rara avis en la filmografía de un director que siempre nos había acostumbrado en un perfil mucho más clásico. Tendremos que esperar para ver finalmente qué servicio de distribución o marca de vídeo bajo demanda se hace con los derechos de exhibición en nuestro país.