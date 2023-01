Ron Howard duda bastante de que Disney quiera una secuela de ‘Solo’

Aunque actualmente la franquicia de Star Wars esté inmersa en desarrollar series como The Mandalorian, El libro de Boba Fett o Andor, hace unos años, desde Lucasfilm parecían obsesionados con producir largometrajes para los cines, sobre el universo creado por George Lucas. Sin contar la irregular trilogía, desde Disney generaron la celebrada precuela Rogue One y como proyectos tenían en su haber, convertir la historia de Obi-Wan Kenobi en una película, aunque esta luego terminó siendo una serie. Pero el fracaso del filme de Solo, una precuela que narraba el origen del contrabandista más famoso de toda galaxia lo cambio todo, hasta el punto de nublarse el interés en continuar contando tramas de sus personajes más icónicos. Una información que ha vuelto a rectificar Ron Howard, el director que narró el spin-off del legendario rol interpretado originalmente por Harrison Ford.

“La única discusión que conozco sobre una secuela de Solo proviene de los fanáticos en este momento. No creo que sea una prioridad de Lucasfilm, tal como lo entiendo”, le contaba Howard a la revista NME. Como ya hemos mencionado, esta historia de Star Wars contaba las andanzas del joven protagonista (Alden Ehrenreich), mientras se convertía en un aguerrido piloto y conocía a su fiel compañero Chewbacca. Solo, también exploraba la relación entre el antihéroe y Qi’ra (Emilia Clarke), dejando un espacio para continuar la historia ya que descubríamos el cameo final e implicación del villano Darth Maul. Eso sí, Howard continuaba explicando que sigue teniendo un mínima esperanza en una futura secuela: “Se lanzaron algunos personajes geniales y la gente de Lucasfilm ama a los fanáticos y realmente los escucha, así que nunca diría nunca, pero no estoy al tanto de ningún plan concreto en este momento para extender la historia o lidiar con ese conjunto particular de caracteres”.

Han Solo: Una historia de Star Wars tuvo un presupuesto de aproximadamente 275 millones de dólares, llegando a recaudar casi 400 millones. Sin embargo, a pesar de la diferencia positiva en la taquilla, el proyecto generó pérdidas debido a la promoción y la desmesurada inversión realizada. Por si esto fuera poco, hubo un polémico baile en la silla de director, pues os elegidos en un principio para dirigirla fueron Phil Lord y Christopher Miller, siendo despedidos en plena producción. El 21 de junio de 2018 se anunció que Disney paralizaba los proyectos relacionados con A Star Wars Story para centrarse en finalizar la trilogía de Rey.