El aviso de una pescadera sobre el pescado que tomamos a diario en España: pide que dejemos de tomarlo

Mucho cuidado con el pescado, hay un elemento que tomamos a diario en España que puede ser peligroso para nuestra salud. Los expertos en pescado son los pescaderos. Ellos conocen en primera persona una materia prima que, seguro que sabrán tratar de la mejor manera posible, con importantes novedades que pueden ser las que marcarán esta diferencia importante. Tendremos que afrontar una serie de detalles que acabarán siendo claves y que, sin duda alguna, se convertirá en la puerta de entrada de algo más.

Somos lo que comemos, es algo que sabemos desde hace tiempo, pero va cobrando protagonismo ante algunas novedades que llegan sin avisar. Sin duda alguna, estaremos ante un giro radical que hasta la fecha seguro que debemos empezar a tener en cuenta. En estos días en los que quizás nos apetezca más y más ese pescado que se prepara rápidamente y está de vicio, nunca está de más saber un poco más qué nos depara este ingrediente que puede tener algunos elementos escondidos que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. Esta experta no recomiendo comer este pescado que tomamos a diario en España.

Pide que dejemos de tomar este pescado

Una pescadera no duda en dar algunos detalles sobre un pescado que quizás nos parezca una opción saludable, aunque quizás no lo será tanto. Estamos ante algunos elementos que quizás no sabíamos que teníamos por delante y que pueden acabar siendo claves.

La comida dice mucho de nuestra salud. Por lo que, es importante saber bien qué es lo que comemos y cómo lo hacemos. Podemos descubrir, de la mano de estos expertos, una mezcla de ingredientes básicos que realmente acabarán siendo los que marcarán una diferencia importante. Es momento de apostar claramente por algunas novedades que pueden llegar a toda velocidad.

Las redes sociales nos permiten saber un poco más de un oficio tradicional que guarda más de una sorpresa. La pescadería puede acabar convirtiéndose en un arte, implica no solo la manera de conseguir filetear un alimento que parece que se va moviendo por momentos.

La realidad es que estaremos muy pendientes de algunos elementos que acabarán siendo perjudiciales. Antes que nada, debemos saber que el pescado es siempre una buena opción, es un alimento saludable, aunque si comemos cada día determinados grupos de pescados, las consecuencias pueden ser terribles.

El aviso de la pescadera sobre el pescado que comemos a diario

Mucho cuidado con el atún es uno de los ingredientes que peor debe llegar a nuestra mesa y lo hará de tal forma que debe ser un consumo puntual. Con un precio por kilo de unos 60 euros, no es que lo tengamos en la mesa demasiadas veces. De hecho, cuanto más grande sea el pescado, más problemas puede tener.

Estamos ante un alimento que puede convertirse en un problema de fuerza mayor. Por lo que siempre es mejor optar por algunos pescados blancos más pequeños, como por ejemplo un boquerón. Ahora que es temporada de hacerlos en vinagre, podemos acabar consiguiendo un ingrediente esencial para las recetas de ensaladas o esas tapas de lujo que vamos a poner en práctica.

Ingredientes:

1 kg de boquerones

200 ml de vinagre

Agua (proporción 80% de vinagre, 20% de agua)

Sal al gusto

4 dientes de ajo

Perejil fresco

Aceite de oliva virgen extra

Elaboración:

Para que los boquerones queden blancos, lo importante es la limpieza. Para ello, hay que quitarles la cabeza, la tripa y la espina. Pasarlos bajo un chorro de agua fría y limpiarlos bien. Cuando estén bien limpios, llevarlos a un bol con hielo y agua y dejarlos entre dos y tres horas. A continuación, colocar los boquerones uno al lado del otro con la piel hacia abajo y cubrirlos con sal, el vinagre y el agua. Se cocinarán con los ácidos del vinagre. Dejarlos macerar durante toda la noche para que terminen de blanquearse. Después se escurren los lomos, se colocan en un recipiente hermético y se cubren con aceite. Tapar el recipiente y llevar al congelador durante 48 horas. Este procedimiento es importante para evitar el riesgo de anisakis. Pasado el tiempo, descongelar los boquerones y quitarles el aceite. Picar muy pequeñito el ajo, mezclarlo con el perejil, 4 cucharadas de aceite de oliva y 2 cucharadas de vinagre. Colocar ordenadamente los boquerones en un plato y cubrirlos con la vinagreta recién preparada. Espolvorear con perejil fresco y servir. Guardados en la nevera herméticamente cerrados, se pueden reservar durante una semana.

Puedes descubrir de esta manera una receta saludable y fácil de preparar que te ayudará a disfrutar de un tipo de ingrediente que es una auténtica joya en todos los sentidos. El pescado es un alimento que no puede faltar en nuestra cesta de la compra.