El arroz Nelba sin Thermomix es una receta ideal para acompañar nuestras comidas. Es la opción ideal para un almuerzo en familia o una cena con amigos, pues a todos les encantará. Además es una manera más original de consumir arroz y así darle un toque diferente al plato. La combinación del bacón, los huevos y el arroz es deliciosa. Podemos servirlo con una rica carne o consumirlo solo. Para los que no tenemos thermomix esta receta es una salvación. El tipo de arroz que se utiliza en esta receta es el basmati, que cuenta con beneficios importantes para la salud. Es rico en vitaminas del complejo B y en proteínas. Este arroz es ideal en casos de hipertensión o retención de líquidos por su bajo contenido en sodio. Además, aporta altos niveles de fibra, el doble del arroz blanco normal. Ingredientes:

250 gramos de arroz basmati

150 gramos de bacón

500 mililitros de agua

25 mililitros de aceite de oliva virgen extra

2 zanahorias

2 dientes de ajo

2 huevos

1 cebolla mediana

Una pizca de sal

Cómo preparar arroz Nelba sin Thermomix:

Comenzamos cocinando el bacón, en una sartén sin aceite o en un microondas. Para la segunda opción lo colocamos sobre papel de cocina y ponemos la máxima potencia hasta que se vuelvan crujientes. Lo picamos en trozos pequeños y reservamos Cortamos la cebolla y las zanahorias en dados muy pequeños. En una sartén calentamos tres cucharadas de aceite de oliva y pochamos las cebollas hasta que se vuelvan transparentes. Añadimos la zanahoria y cocinamos a fuego medio. En una olla aparte colocamos dos cucharadas de aceite y doramos los ajos. Lavamos bien el arroz debajo del grifo para retirar todo el almidón posible. Lo llevamos a la olla en la que doramos los ajos y mezclamos un poco. A continuación, vertemos el agua hasta que cubra el arroz y cocinamos a fuego alto durante dos minutos. Disminuimos el fuego y removemos un poco. Tapamos la olla y dejamos unos seis minutos más. Al destaparla deberíamos tener un arroz tierno, sin agua. Retiramos del fuego. En la olla del arroz cocido añadimos la zanahoria y la cebolla, con la mayor cantidad de aceite. En la sartén en la que cocinamos las cebollas y las zanahorias colocamos los huevos, removiendo poco a poco. Cuando estén listos los incorporamos en el arroz, agregamos el bacón, mezclamos muy bien y servimos caliente.

Que no tengas Thermomix en casa no es una razón para que no cocines deliciosas recetas. Con esta preparación de arroz Nelba sin Thermomix puedes hacerlo sin ningún problema. Cuando la pruebes te darás cuenta que no hay diferencia.