Pablo Motos vapulea a TVE

«El Cerilla hace trampa… Está nervioso por demostrar a su jefe (Sánchez) que ha puesto RTVE en buenas manos», afirma un veterano profesional de El Pirulí cuando el máximo ejecutivo sanchista salió a X a rebatir lo irrebatible y de paso hacer, una vez más, el ridículo, tratando de demostrar que su nueva chica de la oficina entró en los anales históricos de la televisión.

La clave es la clave: Antena 3 TV es un sólo canal compitiendo con La 1, La 2 y el Canal 24h. Punto. Y en esas condiciones desfavorables para la privada, Vicente Vallés, Motos y Bertín vapulearon a Sánchez y la Pepa y, de paso, al presidente de la casa pública. Nada tiene de extraño, amén de otros condicionantes, que el jefe de la oposición haya despreciado ya la invitación para sentarse con la ex directora de El País, firmante en su día de un libelo contra compañeros mucho más objetivos e independientes que ella.

Casi al mismo tiempo conocíamos el sueldo que le han puesto a ella como al resto a los que les ha tocado la lotería en Radio Nacional de España (Juanra, ¡quién te ha visto y quién te ve!) y TVE. Uno de esos agraciados, Gonzalo Miró, el todólogo graduado con sendos masters en Yale y Cambrigde, al menos ha tenido el coraje de reconocer que está ahí por el favor del Gobierno Sánchez y otra tertuliana hooligan del sanchismo reconoce que la política en RTVE se confecciona en Moncloa.

Lo más enternecedor de López, oteado a vista de pájaro, son, sin duda, sus enormes esfuerzos por autoconvencerse de que es un genio de la cosa y de paso tratar de convencer a los demás en las redes sociales como si el paisanaje fuera retonto de baba. Le tengo afecto personal y hasta me produce ternura, pero al Cerilla, como se le conoce en los ambientes televisivos, no le compraría yo ni un pony en rebajas. Algún día, más pronto que tarde, tendrá que explicar algunas de las decisiones tomadas respecto a productoras y fichajes malgastando dinero que no es suyo.