Crece la preocupación entre los expertos: el lago más grande de la Tierra se está secando y ha perdido 24.000 km2 en los últimos 30 años

Los biólogos están preocupados por el estado de los océanos y de los ríos. Sin embargo, si miramos a los lagos lo más dramático es lo que está ocurriendo en el mar Caspio, el lago más grande del mundo.

Este lago es uno de los grandes equilibrios naturales de Eurasia y poco a poco está secándose. Es cierto que siempre ha tenido subidas y bajadas, pero ahora parece que la pérdida de agua no tiene marcha atrás.

De hecho, el dato de los últimos 30 años demuestra hasta qué punto la situación es dramática. Desde mediados de los 90 ha perdido casi 24.000 kilómetros cuadrados de superficie, una extensión superior a la de muchas provincias españolas.

Alarma entre los científicos: el lago más grande de la Tierra se está secando

Hay lagos que destacan por su antigüedad, pero lo que llama la atención del Caspio es su tamaño. De hecho, es tan descomunal que recibe el nombre de mar. Pero ese tamaño empezó a decrecer en 1996.

Y es que, después de un periodo de subida del nivel del agua entre 1979 y 1995, el Caspio ha pasado de unos -26 metros a cerca de -28 metros respecto al nivel medio del mar.

Según el estudio The Shrinking Caspian Sea: Eco-Hydrological Responses to Human and Climate Pressures, publicado en Earth’s Future, la superficie perdida asciende a 23.858 kilómetros cuadrados, el 5,47% del total, con una reducción equivalente a unos 630 kilómetros cúbicos de agua.

Para llegar a esta conclusión, los expertos analizaron imágenes por satélite, registros hidrológicos y datos de reanálisis para estudiar qué está ocurriendo. La conclusión principal es que el retroceso no se explica sólo por el clima, la acción humana está siendo fundamental.

Qué factores están secando el mar Caspio, según los expertos

El Caspio depende en gran medida del agua que llega a través de los ríos, especialmente del Volga. De hecho, según los científicos, una razón de que se esté secando es la caída significativa del caudal fluvial total, causada sobre todo por la reducción del aporte de este río.

Al mismo tiempo, la precipitación sobre la cuenca se ha mantenido relativamente estable. La evaporación sí ha aumentado de forma moderada, pero no basta por sí sola para explicar toda la pérdida.

Por ejemplo, el exceso de evaporación sólo explica entre el 37% y el 40% de la reducción observada. ¿Entonces de dónde sale el resto de la pérdida total? Nosotros tenemos la culpa.

Al parecer, lo que está provocando que el mar Caspio se quede sin agua es cómo gestionamos los humanos los recursos. Queramos o no, las presas, los continuos trasvases, los regadíos, el uso industrial y las alteraciones acumuladas están destrozando el lago más grande de la Tierra.

Qué consecuencias medioambientales tendría la desaparición del mar Caspio

La zona más vulnerable es el norte del mar Caspio, mucho menos profunda que otras áreas. Aunque representa una parte pequeña del volumen total, ocupa una gran superficie y funciona como espacio vital para los ecosistemas acuáticos y ribereños.

Por ejemplo, la bajada del nivel del agua puede complicar la navegación, obligar a dragados en puertos y poner en riesgo actividades pesqueras. También puede dejar al descubierto grandes extensiones de antiguo fondo lacustre.

Además, ya hay señales de estrés ecológico, como el aumento de clorofila-a en el norte del Caspio. La consecuencia es que, si el proceso continúa, el mayor lago del planeta podría desaparecer por completo.