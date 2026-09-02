Indonesia no se anda con chiquitas: su capital se hunde en el mar y ha construido una nueva en mitad de la selva y cuatro veces más grande

Indonesia avanza en uno de los megaproyectos urbanos más ambiciosos del mundo. Yakarta, su capital actual, sufre un hundimiento del terreno que amenaza buena parte de la ciudad, según los últimos datos de la NASA. El fenómeno se suma a años de inundaciones, tráfico y contaminación, lo que empeora la situación.

Como respuesta, el país está construyendo Nusantara, una nueva capital situada en plena selva de Kalimantan Oriental, en la isla de Borneo, que reemplazará a Yakarta como capital de Indonesia.

El Gobierno de Indonesia anunció el traslado de la capital en 2019 y las obras de Nusantara arrancaron en 2022, dentro de un plan que se extiende hasta 2045.

¿Por qué se hunde la capital de Indonesia en el mar?

El hundimiento de Yakarta se debe sobre todo a la extracción excesiva de agua subterránea, un problema que la ciudad arrastra desde hace décadas. Para la NASA, el descenso del suelo alcanza hasta 15 centímetros por año en las zonas más afectadas, según datos de la NASA.

Como consecuencia, cerca del 40 % de la superficie de Yakarta se encuentra ya por debajo del nivel del mar. El área metropolitana reúne, además, a unos 30 millones de habitantes, un volumen de población que agrava las inundaciones frecuentes, el tráfico intenso, la contaminación del aire y la escasez de agua potable.

Nusantara, la nueva capital que Indonesia construye en plena selva de Borneo

Nusantara (Ibu Kota Nusantara, o IKN) se ubica en Kalimantan Oriental, dentro de los distritos de Sepaku y Loa Kulu, en los territorios de Penajam Paser Utara y Kutai Kartanegara. El área central de la nueva capital incluye once aldeas y dos localidades urbanas dentro de una zona de selva tropical.

La superficie total del proyecto alcanza las 324.332 hectáreas, de las cuales 256.142 corresponden a tierra firme y 68.188 a zona marina, según el plan maestro oficial de la Otorita IKN. Dentro de esa área, el núcleo de gobierno ocupa 6.671 hectáreas.

Esa extensión de tierra equivale a unas cuatro veces el tamaño de Yakarta, según recoge Euronews. La población inicial prevista para la ciudad es de 500.000 habitantes, según la NASA, aunque el plan oficial proyecta entre 1,7 y 1,9 millones de residentes hacia 2045.

¿Cómo será el diseño urbano de la nueva capital de Indonesia?

El plan urbano oficial de Nusantara contempla que más del 75 % del área de gobierno esté cubierta por espacios verdes, en línea con el principio de armonía con la naturaleza que guía el diseño de la ciudad, según el sitio oficial de la Otorita IKN.

El objetivo de movilidad fija es que el 80 % de los desplazamientos se realicen en transporte público o en modos activos, como caminar o andar en bicicleta. El diseño urbano busca, además, que los residentes accedan a los servicios básicos en un máximo de 10 minutos desde sus viviendas.

Nusantara prevé también una conexión de menos de 50 minutos hacia los aeropuertos estratégicos de la región, con meta de cumplimiento para 2030. El plan la define como una «Ciudad Mundial para Todos», bajo una visión ligada al horizonte de desarrollo de Indonesia para 2045.

Las fases de construcción y la visión de Nusantara para 2045

El plan de obras de Nusantara se divide en cinco etapas hasta 2045. Las primeras fases relocalizaron a las fuerzas armadas y la policía en 2023, mientras que el traslado de los funcionarios públicos comenzó en 2024.

La Otorita IKN describe el proyecto bajo el lema Kota Dunia untuk Semua («Ciudad Mundial para Todos»), con el objetivo de lograr una ciudad habitable y querida por sus habitantes, con cero emisiones netas de carbono para 2045.

«Es una ciudad que ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes, con aire limpio, buena accesibilidad y un entorno ordenado y seguro», señaló Bambang Susantono, jefe de la Otorita IKN, al presentar el plan maestro del proyecto.

El proyecto se enmarca en la estrategia de desarrollo nacional que traza el Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia (Bappenas), organismo encargado de formular las políticas de desarrollo del país, según su perfil institucional publicado por la Red Asiática de Filantropía de Riesgo (AVPN, por sus siglas en inglés Asian Venture Philanthropy Network).