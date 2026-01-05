Madrid amanece bajo un manto de nieve: aviso amarillo por temperaturas bajo cero e incidencias en la A-4, A-3 y A-6

La Comunidad de Madrid ha amanecido este lunes con un manto de nieve y temperaturas bajo cero, dejado estampas blancas incluso en barrios y municipios donde no se veía nieve desde la histórica nevada de Filomena en 2021. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya había emitido avisos la semana pasada por la entrada de aire frío y la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve a cotas bajas debido a la borrasca Francis.

Desde primeras horas de la mañana, varios puntos de la capital y del entorno metropolitano han registrado copos de nieve que han cuajado de forma ligera en el suelo, en vehículos y en aceras, ofreciendo un espectáculo poco habitual que ha sorprendido a muchos ciudadanos.

Las zonas donde más nieve se ha registrado han sido:

Vallecas

Ventas

Coslada

San Fernando de Henares

Galapagar

Valdebebas

Tres Cantos

Rivas

Arganda del Rey

Torrejón de Ardoz

Los efectos de la borrasca Francis también se notan en las mínimas, que descienden hasta los -7ºC en la sierra. La Comunidad de Madrid permanecerá en aviso amarillo por temperaturas mínimas hasta el día 6 a las 09:00 horas.

Ante la previsión de nieve y heladas, las autoridades meteorológicas y de emergencia habían alertado con antelación y recomendado precaución en los desplazamientos, especialmente durante las primeras horas de la mañana y en puntos donde la nieve podía acumularse incluso de forma ligera. Además, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han activado sus respectivos planes de inclemencias invernales, estableciendo niveles de alerta y seguimiento para facilitar la coordinación de los servicios públicos y garantizar la seguridad de la población ante posibles efectos derivados del temporal.

Incidencias en carretera

Por otro lado, la autovía A-3 (Madrid-Valencia) ha amanecido este lunes con complicaciones circulatorias tras la ligera nevada caída en la región, principalmente en la Sierra, área metropolitana y sur regional, mientras el resto de la red registra normalidad circulatoria. En la red principal, presenta también complicaciones la A-4 a la altura de la localidad madrileña de Pinto, que se encuentra en nivel amarillo en ambos sentidos. La A-6 también suma incidencias y tráfico lento por la nieve en la calzada.