A qué hora acaba el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo de la Lotería de Navidad es cada año uno de los eventos más esperado en España si tenemos en cuenta que de alguna manera, marca el comienzo de nuestras tradiciones navideñas. Celebrado cada 22 de diciembre, sirve como decimos, para iniciar las festividades navideñas con una tradición que se remonta a 1812. Desde entonces, millones de ciudadanos esperan con ilusión este día, soñando con que la suerte les sonreía y puedan llevarse alguno de los codiciados premios, especialmente el Gordo. El Teatro Real de Madrid se convierte en el epicentro de la emoción y las expectativas, con los bombos girando y los niños de San Ildefonso cantando los números que podrán cambiar la vida de los afortunados.

¿Cuánto dura el sorteo de Navidad?

La jornada de este domingo comenzó temprano, cuando las puertas del Teatro Real se abrieron a las 08:00 horas para dar la bienvenida a los asistentes que desean vivir este momento único en directo. Aunque el sorteo arrancó oficialmente a las 09:00 horas, los minutos previos estuvieron llenos de expectación, mientras los bombos se prepararon y los espectadores ocuparon sus asientos.

Este acto, que combina tradición, esperanza y emoción, no solo es seguido por quienes tienen participaciones o décimos, sino también por quienes disfrutan del ritual anual de este evento. Sin embargo, más allá de la ilusión y la emoción, también surgen preguntas clave cada año. Una de las más frecuentes es: ¿hasta qué hora dura el sorteo y cuándo saldrá el Gordo? Estas interrogantes reflejan la importancia que tiene para los participantes conocer los detalles de este día tan especial. A continuación, resolvemos estas dudas para que disfrutes plenamente del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025.

¿A qué hora acaba el Sorteo de la Lotería de Navidad?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra, como es tradición, en el Teatro Real de Madrid. Las puertas del recinto abrieron a las 08:00 horas para los asistentes que quieren vivir la emoción en directo. Sin embargo, el evento como tal empezó a las 09:00 horas, momento en el que los bombos comenzaron a girar y se dieron paso a la extracción de los premios.

La duración del sorteo es variable, ya que depende del tiempo que tarden en completarse las 1.807 extracciones necesarias para repartir todos los premios. Sin embargo, el Sorteo de Navidad suele extenderse durante unas cuatro horas. En teoría a las 13:00 horas suele haber finalizado, aunque a veces surgen imprevistos que hacen que se alargue hasta media hora más, así que podemos decir también que ha habido años que ha acabado a las 13:30.

Una vez finalizado el sorteo, los afortunados pueden empezar a cobrar sus premios el mismo día por la tarde, tras las verificaciones pertinentes. Para los premios inferiores a 2.000 euros, se podrán cobrar en cualquier administración de lotería, mientras que los superiores deberán gestionarse a través de entidades bancarias autorizadas. De todos modos, no olvidemos que este año el sorteo se celebra en domingo por lo que es posible que no encontremos administraciones abiertas y que tengamos que esperar al lunes para cobrar nuestro premio.

¿A qué hora sale el Gordo de la Lotería de Navidad?

El Gordo de la Lotería de Navidad, el primer premio del sorteo, es el más esperado por todos los participantes. Sin embargo, su salida es completamente impredecible, ya que depende del orden en que las bolas son extraídas de los bombos. En ediciones pasadas, el Gordo ha llegado a salir tan pronto como a las 9:19 horas, como ocurrió en 2004, mientras que en otras ocasiones se ha hecho esperar hasta casi el final del sorteo, como en 2014, cuando salió pasadas las 13:00 horas e incluso más tarde. Recordemos que el año pasado salió a las 13:17 horas.

El sorteo funciona con dos bombos: uno grande que contiene las 100.000 bolas de los números, y otro más pequeño con las 1.807 bolas de los premios. Los niños de San Ildefonso son los encargados de sacar una bola de cada bombo y cantar el número y el premio correspondiente. Este proceso se repite hasta que no quedan bolas en el bombo de premios. Por lo tanto, no hay manera de saber con antelación cuándo saldrá el Gordo.

Lo que sí se sabe es que este premio está dotado con 400.000 euros al décimo, de los cuales, tras la correspondiente retención del 20% a partir de los 40.000 euros exentos, el ganador se llevará 328.000 euros netos. La emoción de esperar su salida es una de las razones por las que el Sorteo de la Lotería de Navidad es tan especial.

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 promete, como cada año, ser una jornada llena de emoción y esperanza. Aunque su inicio está programado para las 9:00 horas, su duración exacta y el momento en que saldrá el Gordo dependen del desarrollo del evento. Lo que está claro es que, tanto si sale pronto como si se hace esperar, el Gordo y los demás premios traerán alegría a muchos hogares en estas fechas tan significativas. ¡Buena suerte a todos los participantes!.